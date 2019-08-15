ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《在黑暗中說的鬼故事》改編禁書！幽靈筆記本竟會自己更新

圖文／鏡週刊

驚嚇達標，但也優美精緻的恐怖童話，為「鬼」打開了另一種界定。

在黑暗中說的鬼故事《Scary Stories to Tell in the Dark》

片商大打只是擔任製片的《水底情深》奧斯卡大導吉勒摩戴托羅，可其實《在黑暗中說的鬼故事》比戴托羅作品更好看。電影改編自童書，纖細原創筆法下的鬼怪回應著稀奇古怪的童年夢魘。

請繼續往下閱讀...

原著曾被列為禁書，電影取其中五個故事編寫成長篇情節。故事描述，在日漸沒落的小鎮裡，多年來各種命案與失蹤案，讓這裡飄散著不祥氣氛。一天，孩子們誤闖一處荒涼宅邸，拾得一本筆記本，上頭除了密密麻麻載著鬼故事，且會自動書寫，寫出即將發生的災難。孩子們就這樣一個接一個以詭異的方式發瘋或消失…。

雖搭著鬼月看鬼片的便車，但《在黑暗中說的鬼故事》並非如《安娜貝爾》之類電影，更接近是劇情片。劇本將短篇串聯起來的方式很高明，除保留每篇章獨立的創意，也互有延續，讓全片瀰漫著越滾越大的詛咒感。這片有足夠精彩的驚悚元素，但它卻選擇將之轉換使由潛意識和惡夢暈染而來，少了立即的驚嚇，卻有了堆疊的後勁。

復活的稻草人、追討斷肢的邪靈、不死巨人般的「咆哮人」、蒼白扁臉的夢中主角…，這些元素或許似曾相識，可電影卻派上了不同的表現手法—以「說故事」為引，讓情節獲得雙層觀點，原本容易粗魯過激的駭異場面，搖身變得擁有沉鬱氣質。

曾以《驗屍官》令影迷驚豔的鬼才導演安德烈艾弗道夫，這部新作除了繼續有他對視覺的創意和敏感度，在敘事上且更成熟。只是，作為「不可透露結局」的逆轉型故事，在整片穩當的經營之後，在最後收得竟有點潦草，是最為可惜之處。

86分
  • 導演：安德烈艾弗道夫
  • 演員：柔伊瑪格麗特科萊蒂、麥可加爾薩
  • 片長：107分鐘
  • 級別：輔12級
  • 上映日期：8月7日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛


更多鏡週刊報導
【影評】《絕世名伶》　末代沙皇的禁忌戀情
【影評】《痛苦與榮耀》　阿莫多瓦從痛苦中榮耀了他們
【影評】《玩命關頭：特別行動》　五顆星的爆米花電影

推薦閱讀

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

名嘴爆「韓國瑜酒國旅遊地圖」！　揭密「小姐開衩到大腿」：他鬼混17年

名嘴爆「韓國瑜酒國旅遊地圖」！　揭密「小姐開衩到大腿」：他鬼混17年

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

梁靜茹驚傳離婚！　老公Tony遭爆「有外遇」回應了

梁靜茹驚傳離婚！　老公Tony遭爆「有外遇」回應了

迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

郭雪芙「滾床劉以豪」3年男友慘戴綠帽…PTT罵翻！　《朋友》導演「戳破盲點」網閉嘴了

郭雪芙「滾床劉以豪」3年男友慘戴綠帽…PTT罵翻！　《朋友》導演「戳破盲點」網閉嘴了

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

「伊梓帆」梓梓家中下廚穿這樣！　「黑bra側挖4洞」網一看暴動：鼻血噴了

「伊梓帆」梓梓家中下廚穿這樣！　「黑bra側挖4洞」網一看暴動：鼻血噴了

CPR安妮原型是15歲少女屍！　溺死卻「面帶微笑」…恐怖傳說藏139年

CPR安妮原型是15歲少女屍！　溺死卻「面帶微笑」…恐怖傳說藏139年

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

名嘴爆「韓國瑜酒國旅遊地圖」！　揭密「小姐開衩到大腿」：他鬼混17年

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

梁靜茹驚傳離婚！　老公Tony遭爆「有外遇」回應了

迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

郭雪芙「滾床劉以豪」3年男友慘戴綠帽…PTT罵翻！　《朋友》導演「戳破盲點」網閉嘴了

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林秀琴豐年祭喊到沙啞...一喝冰飲失聲「全家開靜音」：好痛苦！
  2. 趙薇女兒正面照罕見曝光！　9歲抽高「直逼媽媽肩膀」
  3. 《在黑暗中說的鬼故事》改編禁書！幽靈筆記本竟會自己更新
  4. 真人版娜美！　女鋼琴家「極細Y型丁字褲」卡蜜桃…包臀拉鍊快炸開
  5. 路邊見野生湯抖森「好大一包」　網友重點全歪羞喊：是遛狗還是遛⋯？
  6. 馮紹峰被瞎傳「離婚趙麗穎」首露面！　同框楊冪穿這樣…一對視笑了網暴動
  7. Krystal勁爆講真話：現在已不想跳舞唱歌！下一句洩驚喜
  8. 9年婚情斷？命理師斷言梁靜茹「生活孤單」三年後遇真愛
  9. 「最正女主播」蔡尚樺超猛學歷　閃辭一年苦讀台大…嗨翻：終於畢業啦！
  10. 楊冪穿中空裝被拍！手一抬「腹部真實狀態」現形…網全看傻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366