《在黑暗中說的鬼故事》改編禁書！幽靈筆記本竟會自己更新

圖文／鏡週刊

驚嚇達標，但也優美精緻的恐怖童話，為「鬼」打開了另一種界定。

片商大打只是擔任製片的《水底情深》奧斯卡大導吉勒摩戴托羅，可其實《在黑暗中說的鬼故事》比戴托羅作品更好看。電影改編自童書，纖細原創筆法下的鬼怪回應著稀奇古怪的童年夢魘。

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原著曾被列為禁書，電影取其中五個故事編寫成長篇情節。故事描述，在日漸沒落的小鎮裡，多年來各種命案與失蹤案，讓這裡飄散著不祥氣氛。一天，孩子們誤闖一處荒涼宅邸，拾得一本筆記本，上頭除了密密麻麻載著鬼故事，且會自動書寫，寫出即將發生的災難。孩子們就這樣一個接一個以詭異的方式發瘋或消失…。

雖搭著鬼月看鬼片的便車，但《在黑暗中說的鬼故事》並非如《安娜貝爾》之類電影，更接近是劇情片。劇本將短篇串聯起來的方式很高明，除保留每篇章獨立的創意，也互有延續，讓全片瀰漫著越滾越大的詛咒感。這片有足夠精彩的驚悚元素，但它卻選擇將之轉換使由潛意識和惡夢暈染而來，少了立即的驚嚇，卻有了堆疊的後勁。

復活的稻草人、追討斷肢的邪靈、不死巨人般的「咆哮人」、蒼白扁臉的夢中主角…，這些元素或許似曾相識，可電影卻派上了不同的表現手法—以「說故事」為引，讓情節獲得雙層觀點，原本容易粗魯過激的駭異場面，搖身變得擁有沉鬱氣質。

曾以《驗屍官》令影迷驚豔的鬼才導演安德烈艾弗道夫，這部新作除了繼續有他對視覺的創意和敏感度，在敘事上且更成熟。只是，作為「不可透露結局」的逆轉型故事，在整片穩當的經營之後，在最後收得竟有點潦草，是最為可惜之處。

86分 導演：安德烈艾弗道夫

演員：柔伊瑪格麗特科萊蒂、麥可加爾薩

片長：107分鐘

級別：輔12級

上映日期：8月7日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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