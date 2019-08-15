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路邊見野生湯抖森「好大一包」　網友重點全歪羞喊：是遛狗還是遛⋯？

記者蕭采薇／綜合報導

英國男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston，暱稱：抖森）在漫威電影宇宙《雷神索爾》（Thor）中飾演索爾的弟弟「洛基」而走紅。已經是萬千少女男神的他，私下卻相當沒有架子，常常輕便衣著就上街遛狗。不國一組最新的街拍照，讓所有粉絲都嗨了！

▲▼《雷神索爾3：諸神黃昏》首映會，凱特布蘭琪、馬克魯法洛、湯姆希德斯頓。（圖／達志影像）

▲湯姆希德斯頓。（圖／達志影像）

湯姆希德斯頓最新街拍照曝光，他依舊穿著招牌的黑衣黑褲，手上牽著愛犬。不過更吸引網友目光的，是他下半身「腫」了一大包，立刻引起粉絲尖叫和討論，更有人開玩笑說：「確定他遛的狗嗎？」、「是不是有一隻蜜袋鼯藏在褲子裡？」

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▲湯姆希德斯頓遛狗，網友重點全歪了。

不管亮點是什麼，能夠親眼見到男神上街，就是一件非常幸運的事情。事實上，湯姆希德斯頓曾說過：「當人民看到我的時候，常常我訝異我這麼平凡。」

▲▼網友在地鐵遇到湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）。（圖／翻攝自推特）

▲網友在地鐵遇到湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）。（圖／翻攝自推特）

先前也有推特網友貼出兩張在地鐵上的照片，向眾人求助道：「有人可以告訴我，這是不是湯姆希德斯頓嗎？」由於當時湯姆希德斯頓穿著招牌的黑色T恤和長褲，讓不少粉絲笑說：「看到這身裝扮，是他沒錯！」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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湯姆希德斯頓, Tom Hiddleston, 洛基, 湯抖森

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