馮紹峰被瞎傳「離婚趙麗穎」首露面！　同框楊冪穿這樣…一對視笑了網暴動

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星馮紹峰2018年10月和趙麗穎宣布結婚，並在隔年3月迎接第一個兒子出生，剛升格當爸爸，卻突然捲入出軌風波，被傳私下約砲女子、已離婚等，為此透過律師聲明鄭重駁斥，更表示會追究造謠者法律責任。他在15日錄製新節目公開露臉，也是風波後公開現身，同框對象包括昔日螢幕CP楊冪，再度引起話題。

▲馮紹峰發聲明澄清離婚流言，錄節目同框楊冪。（圖／翻攝自微博／馮紹峰、吃瓜鵝每日爆料）

馮紹峰現身北京天壇，和眾人一起錄製新綜藝《遇見天壇》，穿白上衣搭牛仔褲，再套上圍裙、戴黃色安全帽，拿起鏟子正在拌水泥。他身旁站的正是楊冪，兩人曾在清宮劇《宮》（宮鎖心玉）扮演「八爺」、「晴川」，電視劇2012年播出轟動一時，如今8年過去，一個已經結婚生子，楊冪則是經歷結婚生女、離婚重返單身，兩人再見面有說有笑，同框瞬間引發回憶殺。

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▲馮紹峰在天壇錄節目，同框楊冪。（圖／翻攝自微博／吃瓜鵝每日爆料）

▲馮紹峰、楊冪8年前曾合作電視劇《宮》，作品轟動一時。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）



▲馮紹峰、楊冪等一行人穿工作服拌水泥，楊冪、馮紹峰相視而笑。（圖／翻攝自微博／吃瓜鵝每日爆料）



網友見到馮紹峰、楊冪難得合體，不過一群人頂著大太陽錄節目，心疼「八阿哥和晴川，沒想到再見面竟然是在工地上」、「包工頭造型也掩飾不住明星顏值」、「《宮》都8年了」、「我最初以為他們是會在一起的」、「我追的第一對CP。」

▲網友看到馮紹峰、楊冪同框超興奮。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）