ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

真人版娜美！　女鋼琴家「極細Y型丁字褲」卡蜜桃…包臀拉鍊快炸開

記者阮巧雯／綜合報導

馬來西亞鋼琴女神李元玲不但擁有精湛琴技，還精通芭蕾，身材有如「真人版娜美」的她，更是位健身狂熱者，體脂只有12%！每次上傳美照都讓粉絲暴動不已。她近日分享彈琴美照，但明顯外露的極細丁字褲好吸睛，似乎是擔心粉絲過於興奮，留言被塞爆，還把回覆功能關了。

▲▼李元玲。（圖／翻攝自IG／cathrynli）

▲▼李元玲不但琴技精湛，還精通芭蕾和健身。（圖／翻攝自IG／cathrynli）

▲▼李元玲。（圖／翻攝自IG／cathrynli）

請繼續往下閱讀...

照片中，李元玲優雅地坐在鋼琴前，認真練琴，配圖PO文寫道：「一天到晚彈琴。」但一身辣度破表穿搭根本讓人無法專心，超短版上衣比內衣還短，露出清純白胸罩，沿著S水蛇腰和深陷背凹往下看，渾圓蜜桃臀露出一大截「極細Y字」丁字褲，完美從股溝一路往上卡在腰間，而被稱為身體「性感之眼」的腰窩，也好明顯。但仔細看，她穿的褲子居然拉鍊是一體成型直達屁股最後，深怕豐滿翹臀一動，拉鍊就瞬間炸開！

▲▼李元玲。（圖／翻攝自IG／cathrynli）

▲李元玲最新火辣彈琴照，讓人看了目不轉睛。（圖／翻攝自IG／cathrynli）

李元玲並不是天生就擁有如此神級好身材，先前分享對比照，從一開始170公分52公斤體脂26%，一路勤勞運動，變成如今45公斤，體脂僅有12%的不科學身材。不少網友都驚呼到底怎麼辦到的，她回答，一個禮拜至少要運動3天，一次1小時，飲食也要均衡，最重要的是，貴在堅持。

▲▼李元玲。（圖／翻攝自IG／cathrynli）

▲▼李元玲靠著勤奮運動，從體脂26%降到僅剩12%。（圖／翻攝自IG／cathrynli）

▲李元玲。（圖／翻攝自IG／cathrynli）

推薦閱讀

雷神索爾下面凸一條！　「粗挺棒狀物」好吸睛…親弟跟上秀隆起小山丘

雷神索爾下面凸一條！　「粗挺棒狀物」好吸睛…親弟跟上秀隆起小山丘

張景嵐辣穿超短褲　驚見膝蓋「冒人臉」…眼睛鼻子超清楚！

張景嵐辣穿超短褲　驚見膝蓋「冒人臉」…眼睛鼻子超清楚！

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

22歲富豪辣媽砸78億租快艇！　超狂慶生…男友再送「滿鑽項鍊」閃瞎眼

22歲富豪辣媽砸78億租快艇！　超狂慶生…男友再送「滿鑽項鍊」閃瞎眼

泫雅嘴唇消腫了！　52秒素顏影片+特寫嘴巴…網讚：終於變回來了

泫雅嘴唇消腫了！　52秒素顏影片+特寫嘴巴…網讚：終於變回來了

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

名嘴爆「韓國瑜酒國旅遊地圖」！　揭密「小姐開衩到大腿」：他鬼混17年

名嘴爆「韓國瑜酒國旅遊地圖」！　揭密「小姐開衩到大腿」：他鬼混17年

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

名嘴爆「韓國瑜酒國旅遊地圖」！　揭密「小姐開衩到大腿」：他鬼混17年

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

梁靜茹驚傳離婚！　老公Tony遭爆「有外遇」回應了

迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

郭雪芙「滾床劉以豪」3年男友慘戴綠帽…PTT罵翻！　《朋友》導演「戳破盲點」網閉嘴了

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！　路邊被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李元玲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林秀琴豐年祭喊到沙啞...一喝冰飲失聲「全家開靜音」：好痛苦！
  2. 趙薇女兒正面照罕見曝光！　9歲抽高「直逼媽媽肩膀」
  3. 《在黑暗中說的鬼故事》改編禁書！幽靈筆記本竟會自己更新
  4. 真人版娜美！　女鋼琴家「極細Y型丁字褲」卡蜜桃…包臀拉鍊快炸開
  5. 路邊見野生湯抖森「好大一包」　網友重點全歪羞喊：是遛狗還是遛⋯？
  6. 馮紹峰被瞎傳「離婚趙麗穎」首露面！　同框楊冪穿這樣…一對視笑了網暴動
  7. Krystal勁爆講真話：現在已不想跳舞唱歌！下一句洩驚喜
  8. 9年婚情斷？命理師斷言梁靜茹「生活孤單」三年後遇真愛
  9. 「最正女主播」蔡尚樺超猛學歷　閃辭一年苦讀台大…嗨翻：終於畢業啦！
  10. 楊冪穿中空裝被拍！手一抬「腹部真實狀態」現形…網全看傻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366