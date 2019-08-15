Krystal勁爆講真話：現在已不想跳舞唱歌！下一句洩驚喜

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像女團f(x)出身的Krystal（本名鄭秀晶）隨著團體活動中斷，她也逐漸轉往演員之路發展，她最近受雜誌採訪勁爆吐露真心：「現在已經不太想跳舞唱歌，在f(x)已經充分展現過了。」但語畢又留下伏筆，讓粉絲十分驚喜。

▲Krystal勁爆講真話：現在已不想跳舞唱歌！（圖／翻攝自Krystal IG）

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Krystal日前接受雜誌《urbanlike》專訪，被問到，「在去年初訪問中，有說過想要solo活動，但因為還在思考要以什麼樣的模樣呈現給大家而煩惱著，不知道這個煩惱現在找到答案了嗎？」

她聽完笑著回答，「還沒！（笑）因為喜歡的事情很多，到底要做些什麼也還不知道。」接著Krystal說出勁爆發言，「現在已經不太想要跳舞唱歌了，因為在f(x)的時候已經充分展現過了。」疑似不想再以偶像團體方式回歸樂壇。

▲Krystal（左二）以偶像女團f(x)出道。（圖／翻攝自Facebook／에프엑스f(x)）

然而她坦言還是有歌手夢，「但好像隨時都可以solo，也想要（solo），開始是最重要的嘛，『First impression!（初印象）』是目前最大的煩惱吧！（笑）」此專訪一出，被解讀為她並不是想放棄唱歌，但作為solo女歌手之路，還在找尋當中。

網友反應兩極，「作為偶像團體竟然說不想再跳舞唱歌？」但也有網友認為，「都已經出道10年了，想嘗試別的也是情有可原」、「意思是想要solo，但不想要唱舞曲的意思嗎？」掀起了討論。