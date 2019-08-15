男星垃圾場「翻尿布、大便」崩潰　臭味黏皮膚久留身

記者洪文／綜合報導

大馬男星莊仲維在新片《光》站上垃圾車頂端、並到臭氣沖天垃圾場翻找物品，讓他叫苦連天希望不要有下次。該片8月初起舉辦數場特映會，電影故事感動人心，觀眾看後好評爆棚，更有許多藝人、名人主動分享推薦，網路討論熱度推至高點。





《光》當中一場自閉症哥哥「文光」（莊仲維 飾）執著於想找回的玻璃杯，一路跟隨垃圾車來到佔地廣大的垃圾場，翻遍地上無以數計的骯髒垃圾，終於讓他找到玻璃杯。這場戲看得觀眾捨不得「文光」的執著，但拍得所有人上氣不接下氣，因為只要一呼吸就會有撲鼻臭味。

男主角莊仲維表示，這是他的第一次考驗，但也希望「不要有下次啦！」他說：「我很怕蟲子，在垃圾場取景時抱持著希望可以一次ok的意念，翻遍地上所有髒垃圾，包含尿布、大便、蟲。」讓他差點崩潰，而導演郭修篆直接告訴他：「想吐就直接吐。」

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其實莊仲維每喊一次就得吸一大口氣，那臭味無法形容，即便現場立即噴上消毒液、用大量清水洗手，始終覺得那味道黏在皮膚上久久不散。拍攝當天，導演郭修篆幽默地對著鏡頭說：「歡迎來到『香水』工廠。」試圖轉移現場工作人員對臭味無法忍受的嗅覺，飾演弟弟的張順源還特地到現場探班。





導演郭修篆身兼《光》的編劇，從寫作、拍攝到剪接共耗時4年，當中包括2次補拍，除了在垃圾場取景、動用工作人員演出一角，以及拍攝大群鴿子畫面的辛苦。而在8月初舉辦數場特映會後，紛紛傳出好口碑，讓導演郭修篆對於台灣朋友的熱情十分感動。





「這群人」展瑞說：「居然在戲院裡被動到哭了，彷彿故事的主角是我親哥一樣。導演郭修篆、妹妹郭修彧把故事變成一種力量、靈感，讓觀眾如此感同身受，這不是『愛』是什麼。」展瑞的推薦分享，讓飾演弟弟的張順源忍不住留言「謝謝你的分享與好評。」曾沛慈看完感受到該片如實刻劃出真實寫照，「真心說好一個故事，非常非常動人。」



《光》8月23日在台上映。