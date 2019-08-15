《權力遊戲》女星爆「小孩被政府綁架」！　泣訴：半夜12點警察闖進家門帶走

記者蕭采薇／綜合報導

31歲英國女嬰約瑟芬吉蘭（Josephine Gillan）在人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》飾演妓女瑪麗（Marei），她其實過去也從是一樣的工作，是因為接下《冰與火之歌：權力遊戲》後，才擺脫賣淫的生活。她日前在推特發出求救訊號，表示自己8個月大的女兒遭到以色列政府「綁架」。

▲約瑟芬吉蘭在《冰與火之歌：權力遊戲》飾演妓女瑪麗，戲份並不算多。（圖／劇照）

約瑟芬吉蘭發起群眾募資「請幫我救出孩子」，並分享在自己的推特上。約瑟芬吉蘭在募資頁面中表示，她曾經演出《冰與火之歌：權力遊戲》，但女兒出生後就沒有工作，專心做一個母親。約瑟芬吉蘭稱自己在以色列生下小孩，「我的女兒已經8個月大，從出生我就一直照顧她，但當她五個月大時，以色列社會服務部門以產後憂鬱症為由，決定她應該和我的朋友住在一起。」

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▲約瑟芬吉蘭在以色列生下女兒，並成為全職媽媽。（圖／翻攝自推特）

約瑟芬吉蘭表示，女兒在那之後住在朋友家，得到很好的照顧。但她接著指控：「3天前，以色列社會服務部門在深夜12點半到來，警察綁架我的女兒，並把她帶到另一個家庭！我被禁止見到她和聯繫，我當時不在現場，所以不知道她在哪！不知道他們做了什麼！這絕對是令人髮指的事。」

▲約瑟芬吉蘭稱女兒被「以色列社會福利部門」綁架。（圖／翻攝自推特）



她難過又憤怒的表示：「我沒有做錯任何事，我的朋友也沒有疏於照顧她！他們要脅要把我的朋友關進監獄。」約瑟芬吉蘭表示，自己正在努力找回女兒，「不幸的是，我現在負擔不起法律費用，優秀的律師代價高昂，我的寶寶值得她應有的愛和幸福。」

▲約瑟芬吉蘭稱女兒被「以色列社會福利部門」綁架。（圖／翻攝自推特）

因此約瑟芬吉蘭決定發起募資，她表示：「我正在尋求捐款，以籌集足夠的錢，讓她回到她安全和愛的地方！沒有孩子應該沒有父母！」約瑟芬吉蘭預計將募資5000英鎊（約台幣19萬），目前卻僅募資到355英鎊（約台幣1萬3459元）。