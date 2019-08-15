李現被挖戀愛證據「疑跟同劇女星交往」　女方在他生日發文：I love you

記者李湘文／綜合報導

大陸男星李現主演電視劇《親愛的，熱愛的》（又名《蜜汁燉魷魚》）爆紅，在戲中甜寵小女友楊紫，勾走不少觀眾的心，成為大批女粉的「七月男友」。不過，最近有網友翻閱李現以前的發文，從一些小細節中挖出端倪，懷疑他跟一起拍《河神》的女星王紫璇談戀愛，引發關注。

▲李現被網友懷疑熱戀王紫璇。（圖／翻攝自微博／李現ing、王紫璇CiCi）

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▲李現、王紫璇因為合作《河神》成為好友。（圖／翻攝自微博／河神系列劇）

李現在2017年跟王紫璇合作演出《河神》，戲裡是一對歡喜冤家，戲外也成為好朋友。有網友翻看2人這幾年的PO文，發現他們常看一樣的展覽、電影，也曾經穿過疑似情侶裝，在社群網站上更是頻頻互動；王紫璇在李現生日時雖然沒特地發文祝賀，卻PO了一首歌《I love you》，也格外引網友注意。

▲王紫璇（左）、李現（中）平時關係就很好。（圖／翻攝自微博／王紫璇CiCi）

▲王紫璇在李現生日時發文附歌《I love you》。（圖／翻攝自微博／王紫璇CiCi）

對此，部分網友熱烈表示支持，稱讚「挺合適的」、「看河神時就喜歡他們」、「是真的就祝福」；但也有許多人吐槽「有互動就是男女朋友嗎」、「放過李現吧」、「網友閒得慌嗎？天天去找戀愛證據」。據《新浪娛樂》報導，李現的工作人員得知此緋聞後，直接回覆「黑人問號」表情包，後續就不再回應。