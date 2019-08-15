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楊冪穿中空裝被拍！手一抬「腹部真實狀態」現形…網全看傻

記者許皓婷／綜合報導

大陸女星楊冪長相甜美，不但擁有D罩杯魔鬼身材，一雙招牌的纖細長腿，更是讓許多粉絲稱羨不已。她近日現身機場，穿著「中空裝」亮相的她，更露出蠻腰，讓網友看了直呼：「根本不像生過小孩」。

▲楊冪中空裝現身機場。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪中空裝現身機場。（圖／翻攝自微博）

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▲楊冪擁有好身材，是不少人羨慕的對象。（圖／翻攝自微博）

楊冪近日現身北京機場，可見她戴著黑色棒球帽，穿著黑色短版T恤，下半身搭配牛仔褲，看來整體身材纖瘦、比例超好，她還親切地向前來接機的粉絲打招呼，一個伸手的動作，馬上露出纖細的螞蟻腰，腰間更是完全無贅肉，好身材令人羨慕不已。

▲楊冪中空裝現身機場。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪中空裝現身機場。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪穿中空裝現身機場。（圖／翻攝自微博）

而楊冪現身機場的照片曝光後，在網路上掀起熱議，她露出纖細蠻腰，更引來網友紛紛大讚：「這個腰羨慕了」、「不得不說楊冪的身材管理太好了」、「看到這個腰，我不想吃飯了」、「身材也太好了吧」。

▲楊冪中空裝現身機場。（圖／翻攝自微博）

▲網友留言。（圖／翻攝自微博）

事實上，楊冪曾透露每次進食都很有原則且規律，每天以少量多餐的方式取代三餐，每次進食以八分飽為主，每一餐之間的空檔如果嘴饞，會以水果、乳酸飲料取代高熱量零食，滿足口腹之慾的同時還能補充營養。

楊冪平時的飲食習慣則遵守3低原則，低油、低糖、低鹽，一方面減少脂肪攝取，鹽分攝取降低也能減少身體負擔，同時搭配蛋白質食物，蛋白質容易有飽足感，正好藉此抑制食慾，同時她還會仔細記錄每天吃的食物，藉此控制食量。

▲楊冪中空裝現身機場。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪對自己身材要求嚴格。（圖／翻攝自微博）

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