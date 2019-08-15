邵雨薇全身薄紗「紅色內衣全露」辣翻！「內褲裸男突衝出」她嚇壞遮眼

記者洪文／台北報導

女神邵雨薇在農曆7月半中元節晚上，穿著一身紅色薄紗，裡面透出紅色細肩帶深V禮服，出席主演的懸疑新片《緝魔》，不僅符合電影主題，又相當性感。活動一半，突然出現白色內褲裸男衝出來，由於下方突起物相當明顯，她嚇到趕緊用手遮住雙眼：「眼睛不知道看哪裡！」

▲邵雨薇出席《緝魔》首映會。（圖／記者黃克翔攝）



《緝魔》15日晚間舉辦首映會，主演莊凱勛、邵雨薇、傅孟柏、吳翔震、施名帥一同出席造勢。片商安排首映儀式的時候，突然請了外國男模裸上半身、僅穿白色內褲、胯下頂著「一大包」分送給演員儀式器具，現場演員全嚇傻，邵雨薇露出超害羞表情，趕緊舉起雙手摀眼。

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▲施名帥、監製羅佩儀、吳翔震、邵雨薇、莊凱勳、傅孟柏出席《緝魔》首映會。（圖／記者黃克翔攝）



邵雨薇被主持人楊達敬封為「邵大膽」，她認為應該是《樓下的房客》幾近全裸，又在《緝魔》挑戰激情床戲，應該是「尺度大膽」。她之前表示曾和緋聞對象吳慷仁聊該片劇本、討教演技，是否有請對方看片？她大方表示：「好啊！約他來看。」

▲傅孟柏、邵雨薇、莊凱勳。（圖／記者黃克翔攝）



被問到票房突破5000萬要如何答謝粉絲？監製羅佩儀承諾舉辦流水席，其他演員則是要求吳翔震趕緊脫了拼「大肌肌」，吳只好趕緊拖傅孟柏一起下水。

▲▼施名帥、吳翔震、邵雨薇、莊凱勳、傅孟柏出席《緝魔》首映會。（圖／記者黃克翔攝）

