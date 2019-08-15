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松山研一錄音室大叫⋯下場GG了！　早乙女太一遭搶台詞

記者吳睿慈／綜合報導

日本動畫電影《普羅米亞》找來人氣演員松山研一、早乙女太一、堺雅人及人氣聲優團隊配音。松山研一為幫救火隊隊員的角色配音，全心投入錄音行程，不料，只進行2天就發燒，他震驚直呼「連我自己都嚇一大跳。這也是我第一次這樣大喊，看來是我的身體承受不了加洛的熱能呢。」

松山研一為錄音室放聲大叫！　下場GG了（圖／中影國際提供、CFP）

▲松山研一為加洛配音，錄音室放聲大叫，回家就發燒了。（圖／中影國際提供、CFP）

松山研一電影裡飾演的青年加洛是個無比熱血的男子漢，他揮灑所有熱情，「從最開始就引擎全開，盡情地放聲大叫，最開始的兩天我就燃燒殆盡，結果休假的第三天便發燒了大睡一場，連我自己都嚇一大跳。」早乙女太一也爆料松山的活力真的很高：「勁頭使太過了，結果連我的大台詞都被他搶著講掉了！」

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▲▼松山研一錄音室放聲大叫　下場GG了。（圖／中影國際提供）

▲堺雅人、早乙女太一也有參與《普羅米亞》配音。（圖／中影國際提供）

除此之外，《半澤直樹》堺雅人也有參與配音工作，編劇中島一基透露，在劇本撰寫的階段，古雷的形象就是堺雅人，他是一個外表看似理智，內在卻充滿了驚人的狂氣的角色，因此熱情邀請配音，這也是堺雅人繼《佛陀：首部曲》後，睽違8年再度為動畫片配音。《普羅米亞》電影即將於8月16日在台上映。

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松山研一, 普羅米亞

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