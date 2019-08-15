《好聲音》周杰倫戰隊回憶！　李幸倪合作「陳梓童Rap」

▲李幸倪合作陳梓童。（圖／環球提供）

記者關韶文／台北報導

Gin Lee李幸倪剛推出全新國語專輯《浮世繪》，特別與不同地方的歌手跨地合作。在新專輯????，女女合唱歌曲《U&I》，與中國好聲音周杰倫得意門生Tifa陳梓童合作，充滿新鮮感！

《U&I》MV由金曲導演陳映之執導，畫面用色豐富，玩味和型格十足，更加入了踩「蛇板」元素，Gin親自上陣，見她拍攝前認真練習，希望重拾小時候踩「蛇板」的感覺。

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Gin坦言：「已經20年沒有接觸過『蛇板』，一來工作繁忙關係，二來小時候的那款蛇板差不多絕跡市面，現在已改良了，所以導演也專程尋覓，很開心可以在MV重拾童年回憶。不要以為我踩得很輕鬆，其實大腿非常累，汗流浹背！」

《U&I》加入了說唱部分，整體感覺非常有效果，節奏亦很輕快，令人聽完會想再次回味。除了與Gin合唱外，陳梓童為歌曲填上Rap詞，監製荒井十一坦言兩個女聲合唱過程，需要不停摸索展現不一樣的風格，因此錄音時持續轉換和調整，過程磨人但卻精彩，同時也可以看出兩個女生的好交情，非常具有默契，也非常清楚如何讓自己和對方更出彩，也因此更鮮明展現出《U&I》歌曲想要表達的主題，不同性格的女生，如何面對一樣的愛情習題。

Gin大讚梓童有型：「梓童給人的感覺很硬朗，她Rap的部分非常酷！很開心能找她幫忙寫這歌，讓整件事能更完美。」歌曲MV播出大獲好評，網友們形容：「兩位女神的合作好好聽，一開口就醉了！」