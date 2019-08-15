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「最正女主播」蔡尚樺超猛學歷　閃辭一年苦讀台大…嗨翻：終於畢業啦！

記者阮巧雯／綜合報導

前財經台女主播蔡尚樺長相甜美、身材姣好，有「最正女主播」稱號，更擁有超高學歷政大雙學位，之後更是考上台大商研所，突然在2018年8月閃辭主播台，決定要專心完成學業。她14日在IG分享，經過一番努力，終於拿到畢業證書，開心歡呼：「我終於從台大商學研究所畢業啦。」

▲▼前主播蔡尚樺台大商研所畢業。（圖／翻攝自IG／gladys.tsai）

▲前主播蔡尚樺不但擁有政大雙學位，如今又從台大商研所畢業。（圖／翻攝自IG／gladys.tsai）

蔡尚樺當初考上台大商研所，但為了工作先休學2年，之後重返校園選擇半工半讀，但學業工作兩邊燒，每天忙得不可開交，最終決定離開主播台。她也在最新發文分享心路歷程，寫道：「老實說這幾年我內心就經歷了諸多轉折。從一開始想要兼顧一切卻十分無力和疲憊，到後來為了完成學業暫別主播台的糾結。」如今順利拿到碩士學位，欣慰表示：「一直到這一年選擇了就不後悔，反而意外開啟我的斜槓人生，果然一切都是最好的安排。」

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▲▼前主播蔡尚樺台大商研所畢業。（圖／翻攝自IG／gladys.tsai）

▲蔡尚樺分享完成研究所學位喜悅。（圖／翻攝自IG／gladys.tsai）

蔡尚樺最後也建議想攻讀研究所的人，不論是為了洗學歷、升官加薪、擴展人脈還是暫離職場追尋自我，都須先想清楚，表示：「請全盤仔細想清楚再做決定，不需要盲從社會價值觀，畢竟青春有限，應該做更有意義和效率的時間分配。」

▲▼前主播蔡尚樺台大商研所畢業。（圖／翻攝自IG／gladys.tsai）

▲▼蔡尚樺經過一番努力，終於拿到畢業證書。（圖／翻攝自IG／gladys.tsai）

▲▼前主播蔡尚樺台大商研所畢業。（圖／翻攝自IG／gladys.tsai）

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