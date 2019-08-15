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全台最強！這群人破「300萬訂閱」　董仔宣布：開個人頻道

記者關韶文／台北報導

全台灣訂閱數最高的YouTuber這群人，在稍早突破300萬訂閱，也刷新台灣YouTuber的訂戶歷史，他們開心開直播，展瑞感動表示，「昨天好像還在拍這群人的第一支影片，沒想到時間就這樣過去了，當然這很不容易！」

董仔看到展瑞述說著自己的心情，自己也跟著泛淚，「300萬是一個里程碑，跨100萬的時候就知道100萬了，但是這個數字對我們創作者來說很難得。」同時，這群人也謙虛檢討自己，認為如果有要改進的地方，也歡迎粉絲私訊。

▲▼這群人。（圖／這群人提供）

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▲▼這群人開心慶祝突破300萬。（圖／這群人提供）

▲▼這群人。（圖／這群人提供）

展瑞形容這九年的時間，就像是昨天一樣，「昨天好像還在拍這群人的第一支影片，沒想到時間就這樣過去了，當然這很不容易，除了要拍很多的影片，要讓大家覺得有新鮮感的事情，可能要去唱歌、發片、跟不同的人合作，要做很多意想不到的事情。」

談到一路以來的心路歷程，團長展榮則說，「我是一個很開朗的人，我必須要經過一些辛苦的過程，才能得到我想要的東西，我不會把辛苦全部都說出來。」展榮展瑞、董仔也開心慶祝，董仔也提前預告，「自己也將開個人頻道！」

此外，這群人也特別建造「鬼屋實境逃脫」邀請大家一起過暑假，展瑞表示，「明年就要滿十週年了，大家可以到現場體驗『觀落茵』鬼屋，希望大家有機會來玩的話，可以把心情放輕鬆，去感受一下鬼屋的氣氛。」

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關鍵字

這群人, 茵聲, 展榮展瑞, 董仔

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