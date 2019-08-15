片寄涼太《乘浪之約》配音調情羞笑場！親口公開理想型

記者吳孟庭／綜合報導

日本浪漫愛情動畫《乘浪之約》找來男團「放浪新世代 from 放浪一族」的片寄涼太擔任男主角配音，其中約會的一幕，他坦承要輕聲細語對女主角說話，竟害羞到笑場，他也透露自己的理想型，「對自己有自信的人」。

▲片寄涼太《乘浪之約》配音調情害羞笑場。（圖／双喜電影提供）

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片寄涼太在日劇《3年A班-從現在起，大家都是人質-》中的演技讓大家印象深刻，但配音倒是第一次，他覺得演戲跟配音最大的差別是，「演戲可以借助全身動作來表達角色，但配音只有聲音，只用聲音來表達那麼多感情是很難的。」

他就回憶有一場重要場景，是男女主角在聖誕夜約會，吃著蛋包飯的最後，男主角必須要用很細微的聲音對女主角說話，「雖然導演說OK了，但我還是很害羞就笑場了」。

▲片寄涼太獻出配音處女作。（圖／双喜電影提供）

劇中女主角是個很單純、很努力提升自己的角色，片寄涼太被問到是否也喜歡這樣的類型，又或是自己的理想型？他想了一下說：「我也是喜歡有自己的工作，對自己很有自信，令人尊敬的類型。」

▲片寄涼太表示也喜歡像《乘浪之約》女主角的女孩類型。（圖／双喜電影提供）

片寄涼太的消防員角色，為了救人不幸在海中離世，留下傷心欲絕的女友。但女友卻意外發現透過哼唱兩人定情的主題曲，居然可以讓男主角在水中出現，兩人不但藉水傳情，持續滋長愛意，浪漫又奇幻的劇情。《乘浪之約》現正在台上映。