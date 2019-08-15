焦糖陳嘉行「以為兒童台好賺」　轉戰餐飲4年：人生終於有存款

記者林彥君／台北報導

陳嘉行（焦糖）日前上鄭家純（雞排妹）主持的17直播《學姊受不了》，陳嘉行帶著雞排妹體驗兒童台哥哥姐姐的舞蹈，陳嘉行笑說：「如果兒童台的姐姐像雞排妹這樣穿，現場人一定會更多。」雞排妹則自嘲說：「我看起來超肢體障礙。」

▲陳嘉行示範兒童台的舞蹈。（圖／學姊受不了提供）

雞排妹提出心中疑惑，「你們有算過排練時間加上錄影及等待時間，時薪是多少嗎？」陳嘉行無奈說，大概要比便利商店的還少，被問當初為何會想去應徵兒童台哥哥呢？陳嘉行說：「那時我看水蜜桃姐姐，我以為她很好賺，自己本身很喜歡小孩，看水蜜桃姐姐、香蕉哥哥他們好像真的收入不錯，以為會比一般上班族好，後來去了之後發現沒有。」

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▲陳嘉行上節目訪談。（圖／學姊受不了提供）



陳嘉行說小時候曾經歷過沒有營養午餐可吃，在當哥哥時，或許會有一餐沒一餐，和以前相比，反而覺得沒有什麼困難，後來他轉戰餐飲事業才開始有存款，「即便開餐廳很累，但我是開心的，收入比以前好更多，我人生中唯一有存款的就是開餐廳的這4年。」



陳嘉行坦言在吃不飽的時候，很難維持正向的心情，「其實我曾憂鬱一段時間，我在兒童台的最後1、2年，我覺得自己有焦慮症，有時可能要喝酒才能睡著。」陳嘉行說在金錢沒有太多的時候，也沒有太多物質慾望，所以他選擇把錢留下來投資自己，去閱讀或學習。

