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茵聲熱戀男友「才幾天就被甩」　怒揭：被閨密搶走了！

記者翁子涵／台北報導

從YouTuber「這群人」發跡的茵聲，推出專輯《預告幸福》一圓歌手夢，近來接受POP Radio《Fun Music》主持人Emily專訪，茵聲笑稱：「從小就覺得我應該會當大明星」，也因此從小就常被取笑，加上她對自己的身高和長相也缺乏自信，「我沒辦法放開自己，因為面對鏡頭還是會緊張」，茵聲回憶剛出社會時，在父親節收到爸爸給的8000元紅包，讓她感到很不好意思，也一度擔心自己無法達成夢想。

▲▼ 茵聲曾被閨蜜搶男友。（圖／POP Radio提供）

▲茵聲推出新專輯，一圓歌手夢。（圖／POP Radio提供）

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茵聲表示相較於表演，唯一讓她感興趣的就是賣內衣，茵聲笑說當初就是因為自己不會穿內衣才去應徵，Emily好奇茵聲的「手技」，要求現場替她量尺寸，只見茵聲熟練地以拇指與中指的長度為比例尺按了二下，就直接命中Emily的胸圍尺寸，讓Emily羞喊：「聽眾都知道我的尺寸啦！」

▲▼茵聲現場幫主持人Emily量罩杯。（圖／POP Radio提供）

▲茵聲現場幫主持人Emily量罩杯。（圖／POP Radio提供）

她也大方分享自己的理想對象條件是「體貼、搞笑還要高，笑起來陽光」，更說要有185公分，幻想最萌身高差，恰巧緋聞男友劉書宏全都符合；其中一首《暗戀萬歲》，茵聲表示第一次有暗戀對象是在國小三年級，更自揭高中時的暗戀對象是滿臉痘痘的微胖男孩，持續暗戀了2年多，最後雖然成功交往「但幾天後他就把我甩了」，原因則是「被閨密搶了！」

▲▼茵聲推出新專輯，一圓歌手夢。（圖／POP Radio提供）

▲茵聲將舉辦簽唱會。（圖／POP Radio提供）

新歌《暗戀萬歲》與《特別存在》是由茵聲寫詞，她稱自己平時並沒有寫作的習慣，自豪說：「這都是靠天賦」，此外，茵聲將在8月18日於台中廣三SOGO、高雄夢時代，8月24日在台北西門紅樓舉辦簽唱會。

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