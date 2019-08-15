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鄭爽男友脫口「明天求婚！」　親曝結婚計劃

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星鄭爽與男友張恒相戀1年多，越愛越高調，最近還一起參加真人秀《女兒們的戀愛》，把私下恩愛的模樣搬到檯面上。節目中，張恒與鄭爽媽媽單獨吃飯，聽到對方提及希望看到女兒可以擁有婚姻，有一個自己的家庭，他隨即表示：「那我明天就去求婚！」

▲鄭爽。（圖／翻攝自芒果TV／《女兒們的戀愛2》）

▲張恒與鄭爽的媽媽單獨見面。（圖／翻攝自芒果TV／《女兒們的戀愛2》）

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節目組近日釋出《女兒們的戀愛2》的先導影片，張恒被安排與鄭爽的媽媽單獨吃飯，一開始他看起來非常緊張，坐在「準岳母」身邊，看上去有些不安，後來鄭媽媽主動談及女兒的婚事，稱希望鄭爽在30歲以前，可以步入婚姻。聽到鄭爽媽媽的要求，張恒也隨即表示，其實與鄭爽已經有聊過結婚計劃，「我跟小爽聊了一個事情，我說我們以後就一起去每一個不同的國家領結婚證。」看鄭媽媽沒有阻止，他也隨即接話：「好，那我明天就去求婚！」非常逗趣。

▲鄭爽。（圖／翻攝自芒果TV／《女兒們的戀愛2》）

▲鄭爽。（圖／翻攝自芒果TV／《女兒們的戀愛2》）

▲聽到鄭爽媽媽說希望女兒在30歲前結婚，張恒隨即放話要求婚。（圖／翻攝自芒果TV／《女兒們的戀愛2》）

雖然並未真的求婚，但張恒在受訪時表示，鄭爽就是那個對的女孩，「有一刻她讓我覺得這個人，如果有可能的話，我會願意跟這個女生一起一直走下去，我都覺得我會願意。鄭爽也表示與張恒在一起，自己變得特別有勇氣，這也是對方最吸引自己的地方，「其實我很少再別人眼裡看出我是一個怎樣的人，他能讓我比較客觀地感受到我自己。」

▲鄭爽。（圖／翻攝自芒果TV／《女兒們的戀愛2》）

▲鄭爽。（圖／翻攝自芒果TV／《女兒們的戀愛2》）

▲鄭爽與張恒在節目中也毫不避諱放閃。（圖／翻攝自芒果TV／《女兒們的戀愛2》）

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