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男模爆凱蒂佩芮「性騷擾」當眾脫褲露鳥　同行嗆說謊狠酸：刷存在感！

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）即將與未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）步入人生下一階段的她，卻被合作過的男模喬許克勞斯（Josh Kloss）爆料在派對上性騷擾，在眾人面前脫下他的褲子露出陰莖。不過另一名也曾與凱蒂佩芮在MV中演過激情床戲的男模，卻跳出來力挺她。

▲▼男模喬許克勞斯（Josh Kloss）控訴遭到凱蒂佩芮（Katy Perry）性騷擾。（圖／翻攝自YouTube／Katy Perry、Josh Kloss IG）

▲男模喬許克勞斯（右）控訴遭到凱蒂佩芮（左）性騷擾。（圖／翻攝自YouTube／Katy Perry）

曾與凱蒂佩芮合作《Thinking Of You》MV的男模安德森戴維斯（Anderson Davis），14日在IG發文表示：「我100%力挺凱蒂佩芮！很多媒體聯繫我，詢問對此事的看法。我決定在這裡說出我的看法，以免發言遭到扭曲。」

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▲▼男模喬許克勞斯（Josh Kloss）控訴遭到凱蒂佩芮（Katy Perry）性騷擾，卻被另一名男模安德森戴維斯（Anderson Davis）酸愛刷存在感。（圖／翻攝自Josh Kloss、Anderson Davis IG）

▲喬許克勞斯（右）控訴遭到凱蒂佩芮性騷擾，卻被安德森戴維斯（左）酸炒新聞。（圖／翻攝自IG）

安德森戴維斯接著表示：「凱蒂佩芮是個會鼓勵他人、和藹可親、迷人的、專業的人，在那之後我們也碰到過幾次，但凱蒂佩芮和她的團隊，從沒要求我回答任何媒體採訪的問題。我們一起拍了一支精采的MV，和一群有才華又很棒的人合作，結交了一些可以一起喝酒、吃晚餐的朋友。」以自身經驗為凱蒂佩芮的人品背書。

▲▼曾與凱蒂佩芮合作的男模安德森戴維斯（Anderson Davis），跳出來捍衛她名聲。（圖／翻攝自IG）

▲安德森戴維斯跳出來發聲，捍衛凱蒂佩芮的名聲。（圖／翻攝自IG）

安德森戴維斯也意有所指地表示：「每個人似乎都渴望得到關注，即便是以犧牲別人的名譽為代價也不擇手段。但作為這個社會的一份子，我們有責任謹言慎行。」似乎諷刺喬許克勞斯只是為了炒新聞，凱蒂佩芮的閨蜜們也在爆出醜聞後痛斥：「他在說謊！所有人都知道你拍完MV就瘋狂迷戀上她，為她寫了一首歌，還規劃了一連串想像中和她的未來。」

▲▼男模喬許克勞斯（Josh Kloss）控訴遭到凱蒂佩芮（Katy Perry）性騷擾。（圖／翻攝自YouTube／Katy Perry、Josh Kloss IG）

▲喬許克勞斯與凱蒂佩芮在MV飾演情侶，有不少親密對手戲。（圖／翻攝自YouTube／Katy Perry）

喬許克勞斯（Josh Kloss）日前在IG指控9年前遭到凱蒂佩芮性騷擾。喬許克勞斯表示，事情發生在造型師Johnny Wyjek的生日派對上，兩人一開始仍互相擁抱打招呼，「當我轉身想將她介紹給我的朋友時，她突然把我的上衣和內褲拉開，所有人，包括朋友們，都看到我的陰莖。」

▲▼男模喬許克勞斯（Josh Kloss）控訴遭到凱蒂佩芮（Katy Perry）性騷擾。（圖／翻攝自YouTube／Katy Perry、Josh Kloss IG）

▲喬許克勞斯與凱蒂佩芮在MV飾演情侶，有不少親密對手戲。（圖／翻攝自YouTube／Katy Perry）

喬許克勞斯接著表示：「你有沒有想過，這對我來說有多尷尬？」喬許更透露，他本來想在《Teenage Dream》這首歌週年時，用烏克麗麗彈唱這首歌，「但當我試音時，我想說『去他的！』我不想再為她樹立形象了！」

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凱蒂佩芮, Katy Perry, 奧蘭多布魯, Orlando Bloom, 喬許克勞斯, Josh Kloss, 安德森戴維斯, Anderson Davis

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