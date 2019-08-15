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邕聖祐「三段告白」羞到耳根紅！金香起一笑他受不了彈開

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《18歲的瞬間》由邕聖祐、金香起主演，原先由女方不小心告白，男生決定趁著在保健室獨處的時間，鼓起勇氣說出「我喜歡你」，一共連說了3次，而這「三段告白」的拍戲幕後公開，邕聖祐其實害羞到無法直視對方，更頻頻笑場，後來靠「前輩」金香起才化解尷尬。

▲邕聖祐「三段告白」其實羞到耳根紅！靠金香起化解尷尬。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

▲邕聖祐「三段告白」害羞笑場。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

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在戲劇中，金香起飾演的俞秀彬因為期中考時間突然腹部絞痛，邕聖祐飾演的轉學生崔俊宇二話不說，犧牲自己考試時間也要背對方去保健室，考完試後老師不在時，崔俊宇趁機回應女方的心意，一連說了3次「我喜歡你」，讓女生當下傻愣住，彷若時間停止。

不過其實這段直接的告白場面，邕聖祐可是拍得超害羞！幕後花絮中，他走進金香起，對方給他一抹燦爛的微笑時，他就已經招架不住，瞬間彈開往後仰！接著唸出「我喜歡你」的台詞，又不小心噗嗤笑場，嘴裡唸唸有詞：「不能笑的說...」。

▲邕聖祐「三段告白」其實羞到耳根紅！靠金香起化解尷尬。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

▲邕聖祐食指互點，感覺非常害羞。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

童星出身的金香起為了化解他的尷尬，工作人員先說：「用腹語術來唸好了...」然後金香起在旁附和用含糊台詞練習，雖然邕聖祐還是羞到兩支食指互點，好不容易完成「三段告白」，可以看到他耳朵脹紅，十分害羞。

▲邕聖祐「三段告白」其實羞到耳根紅！靠金香起化解尷尬。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

▲邕聖祐拍攝「三段告白」其實羞到耳根紅！（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

此外《18歲的瞬間》播到第8集，崔俊宇為了再度告白，對著貓咪練習，還幫忙好友照顧妹妹，萌樣讓粉絲超心動。最新演到自稱全校最美的校花黃盧美，對崔俊宇表示，「我看你好像喜歡我，那我們就交往吧！」卻被男方直接打槍。崔俊宇鼓起勇氣向俞秀彬確認心意，兩人也首度約會，但女方卻從手機看到奇怪訊息，為接下來的劇情埋下伏筆。

▼《18歲的瞬間》拍攝花絮。（影片來源：YouTube JTBC Drama）

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關鍵字

18歲的瞬間, 邕聖祐, 金香起, 日韓風

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