荷莉貝瑞大秀「雙峰2點」　裸胸濕身辣穿薄透T…顏色形狀全看光！

記者阮巧雯／綜合報導

奧斯卡影后荷莉貝瑞（Halle Berry）演出不少知名電影，像是《X戰警》的「暴風女」、《貓女》、《捍衛任務》…等，片中形象都相當火辣性感，年過半百依舊維持迷人S曲線。她近日IG分享裸胸單穿T-shirt濕身照，慶祝53歲生日，唯美大秀「胸前2點」，不少名人好友也都紛紛獻上祝福。

▲▼荷莉貝瑞53歲身材臉蛋都保養得宜。（圖／翻攝自IG／halleberry）

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照片中，荷莉貝瑞身穿幽默字樣背心，寫著：「不穿內衣俱樂部（No Bra Club）」，她也非常配合，不穿內衣單套這件白色上衣，而濕身效果讓「雙乳2點」顏色形狀好清楚！大膽性感辣照除了好友滿滿的生日祝福，也有不少粉絲大讚：「太辣了！」還有男網友笑說：「請問不穿內衣俱樂部會定期每個月聚會嗎？」

▲荷莉貝瑞上空濕身裸穿薄透小背心，胸前2點全看光。（圖／翻攝自IG／halleberry）

荷莉貝瑞53歲還生過2個小孩，還能維持少女般緊緻身材，秘訣就是「有氧運動」，曾發文分享：「我的健身菜單中一定會有『有氧運動』，如果沒有它會覺得運動環節少一個步驟。」認為有氧運動能促進血液貫通全身，平衡血壓和心跳速度，還能增強記憶力。