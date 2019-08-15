袁詠琳排練場擅自改詞　問「幾月幾號」…下秒江美琪竟哭了

記者李欣容／台北報導

江美琪昨（14日）在音樂劇《綠島小夜曲》劇組慶生，袁詠琳在排練時改詞，和演員陳意涵一搭一唱，讓江美琪狀況外，直到蛋糕端出來她才恍然大悟，虧她們「老哏」，但眼眶仍泛著感動淚水。

▲江美琪在排練場慶生。（圖／果陀劇場提供）

《綠島小夜曲》8月24至25日在高雄衛武營歌劇院有演出，該劇由華人音樂劇教父梁志民執導，卜學亮、江美琪、袁詠琳等人主演。昨是江美琪生日，同時再過兩天也是音樂劇台北場首演，晚上她到劇場排練。

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▲江美琪生日被整 。（圖／果陀劇場提供）

沒料到嚴肅的排演現場，袁詠琳竟大膽改台詞，問同劇演員陳意涵：「現在是幾年？幾月幾日？」緊接著播放生日快樂歌，引來江美琪錯愕大笑：「我想說妳這個孩子哪來多一句台詞，老哏啦！」袁詠琳很感謝這次合作機會，讓她多了一位好姊妹，這兩天刻意不提生日的事，把江美琪弄哭讓她很有成就感。

▲袁詠琳改台詞嚇江美琪。（圖／果陀劇場提供）

睽違12年再度投入音樂劇，江美琪這兩個月多緊密排練，最大的願望是票房長紅、場場爆滿。江美琪也同時呼籲中南部的觀眾不要錯過高雄、台中場次，「尤其還有港都鄉親限定版的買四送一套票，以及攜帶長者看戲可享半價優惠！很歡迎大家帶著爸爸媽媽一起走入劇場。」