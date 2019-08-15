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ØZI嗨唱一半「破百萬錶噴飛」！　全場嚇翻他卻笑了

記者翁子涵／台北報導

ØZI今出席手錶品牌活動，演唱到一半時，手上要價破百萬錶差點掉落，所幸工作人員及時救援接住，虛驚一場，事後被媒體虧是否故意想藉此能買下新錶？他搞笑說：「我剛剛應該要手很低時候讓它自然滑下去，而且這樣它也不會壞掉。」

▲▼ØZI出席崑崙錶新品記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲ØZI今出席崑崙錶新品記者會。（圖／記者季相儒攝）

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日前他獲金曲新人獎肯定，媽媽葉璦菱說要送他手錶，但最後沒買，ØZI笑說：「我覺得還是要犒賞自己，至少讓我自己買，但我媽一直制止，說錢省下來拍MV」，過去他都是去腳底按摩犒賞自己，現在有賺錢開始會東買西買，至於花錢要否先跟媽報備？ØZI笑說：「她也管不了我吧！」但單價超過十萬元的東西，他還是會討論一下，「我怕她真的罵我，今天這隻手錶破百萬，應該要討論十次吧。」

▲▼ØZI出席崑崙錶新品記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲ØZI手戴百萬名錶，唱一半差點滑落。（圖／記者季相儒攝）

近來他勤於健身，還自曝現在綽號是Kevin，ØZI解釋自己運動時，全身都會穿超緊身排汗衣，「叫Kevin純粹聽起來很運動」，但他自認最近變胖，目標是把胸部練成C罩杯，「我想要胸肌非常肥大，至少要C罩杯，手摸上去的時候要有碗狀」。

▲▼ØZI出席崑崙錶新品記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲ØZI近來勤於健身。（圖／記者季相儒攝）

ØZI先前和大6歲的小模Angelina安安傳緋聞，今恰巧是Angelina生日，被問會不會幫她慶生？ØZI則裝傻說：「誰？我不知道」，也透露自己談戀愛時，完全無法接受情侶裝、對錶等成對的東西。

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