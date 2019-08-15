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湯姆希德斯頓騙了觀眾1年！首承認《復仇者3》之前「已知洛基將回歸」

記者洪文／綜合報導

「惡作劇之神」洛基在《復仇者聯盟3：無限之戰》一開場便死亡，湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）當時證實「死透」，自己花了很多時間做好心理準備，此話一出，不少粉絲徹底心碎。他近日坦言，其實早在1年前的上映之前，便被告知將會推出Disney+限定影集《洛基》，早就知道這個角色仍有回歸的可能性。

▲▼洛基一聽「最後一次走漫威紅毯」哽咽落淚。（圖／翻攝自YouTube）

▲洛基曾在《雷神索爾2》首映會紅毯聽到「最後一次走漫威紅毯」哽咽落淚。（圖／翻攝自YouTube）

湯姆希德斯頓向《MTV News》坦言：「我大概在《復仇者聯盟3》全球上映之前的6個禮拜左右，就知道了《洛基》影集的計畫。」他笑說，這代表著宣傳期間都只能裝傻。Disney+限定影集《洛基》為共計6小時的節目，挖掘這個角色更多故事。他透露：「（在影集中，）他將遇到更強大的對手，這是他從未見過的，我希望可以再多說一些，但是我不能再說了。」

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事實上，湯姆希德斯頓在西雅圖王牌動漫展（ACE Comic Con）證明洛基在《復仇者聯盟3》確定死透，「我知道這個場景2年了，2016年5月我到漫威去了解《雷神索爾3：諸神黃昏》的故事概念和畫面，導演羅素兄弟後來進來，我介紹了我自己，然後他們坐下來就告訴我這個《復仇者聯盟3：無限之戰》的開場。」

「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）。（圖／《雷神索爾2：黑暗世界》劇照）

▲「洛基」湯姆希德斯頓深受粉絲喜愛。（圖／《雷神索爾2：黑暗世界》劇照）

「洛基」湯姆希德斯頓表示：「我知道這件事（死亡）將在《雷神索爾3：諸神黃昏》結局之後發生，洛基必須再次接納索爾是哥哥這件事實。」對於洛基死前說出「我是阿斯嘉德王子、惡作劇之神、奧丁之子」，他坦言：「當我在《復仇者聯盟3：無限之戰》拍攝現場時，洛基稱自己是『奧丁之子』，讓我感到非常強大的力量，這是盡到他所能做的一切，使命也完成了，而他的死亡在增強了情感的張力，這讓觀眾知道薩諾斯是比以前任何人都更危險的角色。」

儘管洛基的角色故事以悲劇收尾，「洛基」湯姆希德斯頓似乎仍然滿意洛基的結局安排，而這段訪談當時讓不少喜愛他的粉絲徹底心碎，因為應該不會再看到洛基回歸漫威電影宇宙，也終結了先前所有揣測他「詐死」的傳聞。

「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）。（圖／《雷神索爾2：黑暗世界》劇照）

▲「洛基」湯姆希德斯頓曾在《雷神索爾2》詐死。（圖／《雷神索爾2：黑暗世界》劇照）

回到6年前，湯姆希德斯頓曾在2013年《雷神索爾2：黑暗世界》首映會走紅毯，一聽到這可能是他「最後一次走漫威紅毯」，竟然就毫無預警地紅了眼眶、頻頻拭淚，隨後他才收起情緒準備回答問題，沒想到他還是忍不住，深呼吸了好幾次才說：「我已經開始想念這段美好的時光了」。

後來湯姆希德斯頓在受訪時才透露，其實他在《雷神索爾2：黑暗世界》中本應是「死透」，不該再復活，但是在試片後，觀眾都不相信洛基真的死掉，因此決定更動原本的劇情，在片尾加入補拍的畫面，也就是讓洛基「復活」。

【漫威第4階段推出時間表】

2020年5月1日 電影《黑寡婦》
2020年秋季 影集《獵鷹與酷寒戰士》
2020年11月6日 電影《永恆族》
2021年2月12日 電影《上氣》
2021年春季 影集《汪達與幻視》
2021年5月7日 電影《奇異博士2》
2021年春季 影集《洛基》
2021年夏季 影集《WHAT IF…?》
2021年秋季 影集《鷹眼》
2021年11月5日 電影《雷神索爾4》

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洛基, 湯姆希德斯頓, 漫威

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