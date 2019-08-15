「雷神弟」連恩被爆吸毒、開趴還脾氣差　麥莉忍8個月心死離婚

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行音樂小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）感情分和10年，婚姻卻短短8個月就玩完，離婚消息震驚粉絲。雖然兩人對外口徑一致顯示為和平分開，但周遭友人卻瘋狂爆料，指連恩漢斯沃愛開派對，且性情陰晴不定，讓麥莉忍無可忍。

▲麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃分合10年，婚姻卻只維持了8個月。（圖／CFP）

雖然先前有知情人士表示，麥莉還沒有交出離婚申請，離婚原因是故鄉在澳洲的連恩想過簡單的生活，麥莉卻仍對事業有相當大的野心，兩人在聚少離多下決定分開。且爆出離婚消息後，麥莉又被拍到與女星凱特林卡特（Kaitlynn Carter）女女激吻，離婚原因都指向麥莉。

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▲麥莉曾稱連恩漢斯沃「性能力好」等優點，是絕佳好男人。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃）

不過根據外媒《People》報導，麥莉的友人爆料，指連恩漢斯沃愛開派對，且性情陰晴不定，讓麥莉忍無可忍，兩人最終走向分開的路。而《TMZ》更驚爆連恩漢斯沃有吸毒的壞毛病，也是讓麥莉決定離開的原因，但這兩項說法都未獲得證實。

▲麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃分合10年，婚姻卻只維持了8個月。（圖／CFP）

爆料人士也指出，麥莉並沒有和「女女吻」的對象凱特林卡特在一起，會有這樣的舉動，一方面是玩瘋了，一方面也是想氣連恩漢斯沃。事實上，麥莉在度假期間，也被拍到左手無名指上仍有戒指，疑似還沒拔下婚戒。

▲麥莉曾稱連恩漢斯沃是絕佳好男人。（圖／翻攝自IG／連恩漢斯沃）

不過麥莉和連恩漢斯沃從爆出離婚消息至今，雙方都未口出惡言。麥莉發IG暗指一切都是「自然的過程」，連恩漢斯沃則表示「我只希望她健康快樂」，也強調外界所傳的任何消息都並非事實。

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