胡歌聽演講「坐第一排打瞌睡」　硬撐畫面曝光…粉絲幫揭背後原因

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星胡歌近年憑藉著多部夯劇走紅華人圈，十多年的演藝生涯幾乎無瑕疵，是許多人心目中的男神，近來他出席某公益活動，為了演講不僅自己撰寫講稿，還親自做PPT，非常認真，不過當他坐到台下時，卻被鏡頭捕捉到打瞌睡的模樣，還因此登上微博熱搜，掀起熱議。

▲胡歌在聽演講期間打瞌睡。（圖／翻攝自微博／胡歌、新浪娛樂）

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胡歌14日出席某公益活動，在上台演講時，透露PPT是自己做的，「所以我比較擔心今天PPT，能不能正常運作，目前第一張成功了！」以幽默開場與現場粉絲互動，隨後他也分享了許多環保志願者的故事，傳達一些關於環保實施的理念，正能量發言也獲得了許多掌聲。

▲胡歌聽演講時的模樣非常疲備。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

不過，當胡歌在台下聽演講時，似乎顯得非常疲備，坐在前排的他被鏡頭拍到頻頻打瞌睡，從網路上曝光的畫面可以看到，身穿黑色西裝的他雖然坐得很挺，但是眼皮明顯地一直不斷往下垂，不過還是很努力地試圖保持清醒，不時動動身體、揉揉眼睛，努力硬撐的模樣讓粉絲看了非常心疼。

隨後「胡歌真的睏了」的關鍵字還一度掛在微博熱搜排行榜上，不少網友看了都笑言：「像極了高中上課時的我」、「這時候老師就會提高音量了，注意了同學們，接下來我要說的都是考試必考」，不過也有粉絲心疼出面幫忙解釋：「他是剛從美國回來，時差還沒倒過來，又要熬夜自己寫稿做PPT，只為宣傳綠色江河的公益行動，已經很努力了。」

▲網友留言。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

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