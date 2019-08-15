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肖戰因《陳情令》爆紅！　火速拍新劇「解鎖新職業」網：我需要急救

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星肖戰因演出《陳情令》爆紅，緊接著下部新戲也敲定是愛情劇《餘生請多指教》，搭檔女主角是《親愛的，熱愛的》人氣飆漲的楊紫。兩人搭檔演出的消息早前已經在網路瘋傳，終於在15日獲得劇組正式官宣，男主角換下古裝，同時解鎖自己的「新職業」，讓粉絲大喊「我需要急救！」

▲▼肖戰新戲《餘生請多指教》造型曝光。（圖／翻攝自微博）

▲肖戰因《陳情令》和王一博雙雙爆紅。（圖／翻攝自微博）

肖戰在《陳情令》扮演一代魔道祖師「魏無羨」，和王一博有段超越血緣、友情的真摯兄弟情，成為暑期檔人氣最高的網路劇。他在聲勢最旺之際，演出《餘生請多指教》，該作改編自柏林石匠的同名小說，描述女主角的父親因病住院，和父親的醫生邂逅，兩人就此發展出愛情，故事暖心擄獲一票書粉，現在小說要翻攝真人版。

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▲▼肖戰新戲《餘生請多指教》造型曝光。（圖／翻攝自微博）

▲肖戰新戲《餘生請多指教》造型曝光，搭檔女主角楊紫。（圖／翻攝自微博）

根據小說設定，肖戰將扮演外科醫生，打從傳出有機會演出男主角，新造型就受到眾人好奇，還有網友找來胡一天《小美好》醫生照換頭P圖，陷起一陣議論。由於討論揣測太熱烈，劇組終於曬出角色海報，他身穿藍色條紋襯衫入鏡，還梳了一頭黑色俐落短髮，同時也以「解鎖我的新職業」形容新角色，一句話就湧入22萬7000多則留言，粉絲入戲回應「終於等到你」、「你好顧醫生」、「我需要急救」、「我能掛號嗎？」由於電視劇還在拍攝中，何時播出則尚未定案。

▲▼肖戰新戲《餘生請多指教》造型曝光。（圖／翻攝自微博）

▲肖戰解鎖新職業，新戲扮演外科醫生。（圖／翻攝自微博）

楊紫從童星起家，情境喜劇《家有兒女》紅遍全大陸，長大後陸續演出《戰長沙》、《歡樂頌》，演技精湛也擁有鐵粉支持，近年連續演出《香蜜沉沉燼如霜》、《親愛的，熱愛的》都拿下收視、口碑第一，搭檔男星鄧倫、李現都因此人氣再飆升，她被稱讚有「旺夫體質」，下一部戲搭檔肖戰，CP感也受到外界期待。

▲鄧倫與楊紫在《香蜜沉沉燼如霜》中上演虐戀。（圖／中天提供）

▲楊紫在《香蜜沉沉燼如霜》和鄧倫上演虐戀成為收視話題之作。（圖／中天提供）

▲李現、楊紫《親愛的，熱愛的》20秒激吻。（圖／翻攝親愛的微博）

▲楊紫《親愛的，熱愛的》搭檔李現成為2019年暑期檔熱劇。（圖／翻攝親愛的微博）

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