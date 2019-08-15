朱延平遭大陸假新聞抹黑「不委屈」：我不想害到別人

▲朱延平遭抹黑表示不委屈。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者林映妤／台北報導

資深導演朱延平近日衰被大陸假新聞抹黑，稱他在新加坡電影論壇提到利用大陸資源捧台灣藝人，文中也牽扯吳宇森拍《赤壁》讓趙薇當女二，就是想拉抬林志玲，他15日出席活動，低調表示不委屈，「只是我不想害到別人，因為還扯到吳宇森、林志玲，扯太多了，我從沒去參加什麼新加坡論壇。」

朱延平今現身永慶慈善基金會「人間公益影展」，力挺銀髮老人、社會關懷等議題電影，被問及最近遭大陸網軍抵制，甚至出現抹黑新聞，透露自己沒看也未注意。先前大陸公告電影暫停參加金馬獎，他表示，「金馬獎是華語電影的重要活動，如果大陸影人這次無法來參加金馬獎當然令人遺憾，我們的大門從來沒有關閉過，希望儘快讓電影回歸電影，才是華語電影圈之福。」

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如今許多陸片、港片取消參賽，朱延平也坦然表示，「我們就自己辦吧！還好今年台灣有很多好片，今年是台灣的大年嘛，去年比較少，是小年，但今年有《下半場》、《灼人秘密》，鍾孟宏的《陽光普照》還有張作驥《那個我最親愛的陌生人》，台灣今年的片子都非常精彩，拿出去都不丟人的！雖然缺了大陸、香港很遺憾，但我們還是要做下去嘛，我相信這個風波會平息的。」