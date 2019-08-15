張軒睿看《台灣霹靂火》長大　見丁國琳皮皮挫：不敢跟她說話

記者李欣容／台北報導

張軒睿、莫允雯、丁國琳、孫可芳、林義雄等人今（15日）出席新戲《用九柑仔店》首映會，張軒睿劇中講台語被眾人誇發音好，他透露國中時就愛看八點檔，記得丁國琳霸氣演出，這次兩人合作讓他被嚇個半死，「真的不敢跟她說話。」

▲《用九柑仔店》首映，左起侯彥西、張軒睿、莫允雯、陳禕倫。（圖／三立提供）

張軒睿在劇中飾演第二代繼承人「楊俊龍」，雖然不常講台語，但他過去講話有濃濃的台灣國語，連自己名字都念不好，出道前苦念報紙才終於矯正過來。

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對於柑仔店的回憶，張軒睿說，「小時候我爸說如果在外面欺負，回去跟他講，結果真的我在柑仔店被欺負，回去跟他講之後，他請了欺負我的那些同學吃東西。」張軒睿當下不懂，但現在長大後回想爸爸的處理方式很有道理，「那天之後他們對我超好！」

▲《用九柑仔店》首映。（圖／三立提供）

劇中他和雷洪、林義雄、龍劭華等資深前輩對戲多，最讓他緊張的就是雷洪，因為雷洪一開口就是髒話飆罵他，常常憋不住笑場。

張軒睿、陳禕倫與侯彥西在劇中是鐵三角，戲外也成為好友，莫允雯爆料張軒睿有人格分裂症，只要一遇到另外兩人，「起肖」的開關就會被打開，有時越晚越吵，連資深演員王滿嬌都出來罵人。

▲蔡昌憲演黃西田小時候。（圖／三立提供）

▲孫可芳演丁國琳年輕時。（圖／三立提供）