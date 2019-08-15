李詠嫻神級「球形翹臀」　像用圓規畫的…老公激動甜喊：屁股搖起來！

記者阮巧雯／綜合報導

李詠嫻從小在美國長大，擁有一身健美小麥肌，平時熱愛戶外活動和健身，已經是兩個孩子的媽，身材依舊凹凸有致。她近日前往紐約工作，上傳出席活動照，身穿貼身長禮服，完美神級翹臀立刻吸引粉絲目光，連老公艾力克斯也興奮留言：「那個屁股搖起來！」

▲李詠嫻已經是2個孩子的媽，身材依舊火辣迷人。（圖／翻攝自IG／jackiehealthyliving）

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▲李詠嫻一家4口感情融洽。（圖／翻攝自IG／jackiehealthyliving）

照片中，李詠嫻一席貼身落地長禮服，零贅肉身材讓人好羨慕，往下看，像球形一般的堅挺翹臀，就像用圓規畫出來的，渾圓美形讓網友看得如癡如醉。她一轉身更是大秀火辣美背，大挖空設計配上水鑽點綴，性感又不失優雅，100分穿搭身材組合，讓粉絲大讚：「快看那個曲線」、「好美的翹臀阿」、「好翹的屁股，艾力克斯好福氣」。

▲▼李詠嫻神級S曲線和美背，讓人看得如癡如醉。（圖／翻攝自IG／jackiehealthyliving）

李詠嫻45歲也生了兩個小孩，身材仍然保養得宜，都是靠勤勞運動維持。她經紀人曾透露，之前一起去日本銀座，連續走了4小時中間完全沒坐下來，但李詠嫻完全不累，精神還超級好，歸功於李詠嫻平時大量運動。