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西門町巧遇SYM X Phantaci聯名車款「桃紅＋黑色」潮度爆表　琳妲尖叫：好想騎回家！

▲「琳妲」日前前往西門町「SYM VEGA GYM」活動現場，試乘VEGA 125最新色系車款。（圖／星光雲）

娛樂中心／綜合報導

「琳妲」窈窕身材與開朗性格擁有不少死忠粉絲！日前她帶領「ETtoday新聞雲」團隊前往西門町樂聲影城附近閒晃，炎炎夏日一邊介紹有名的楊桃冰、美食小吃，下一秒就眼尖發現潮流爆表的「SYM VEGA GYM」活動現場，多處設計運動風格的街頭打卡造景，讓網美、網帥拍到欲罷不能。現場陳列的VEGA 125擁有6大潮色，其中一台與周杰倫創立的潮流品牌PHANTACi聯手打造，黑色融合桃紅色的質感彩繪，美到讓琳妲尖叫直呼：「好想直接騎回家！」

SYM VEGA GYM潮正點的活動現場，第一展區擺放跨界聯手潮流品牌PHANTAC設計的「范特西聯名款」，堪稱SYM周董車，彩繪融合未來城市的元素，酷炫帶點神祕的色彩，顯得身份尊爵不凡！原本以為桃紅色會讓男性怯步，充滿街頭藝術家的格調的VEGA 125造型，外型帥度大增，車廂還有22.5公升，簡單換算下來能夠容納40瓶600cc的飲料，讓琳妲驚呼不可思議。不僅如此，車側刻畫「PHANTACi」字樣，全車LED照明、全包覆式把手、流線型車身，停好車擺個POSE定格，畫面就是最優秀的時尚大片。

▲sym。（圖／sym）

▲新VEGA 125推出許多質感色系，現場也營造不同主題的打卡場景。

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▲sym。（圖／sym）

▲蒂芬尼藍的VEGA125時尚度爆表。

SYM VEGA GYM現場也熱烈送出免費爆米花，規劃的人氣王比拼競賽，讓西門町的潮男、潮女享受打卡拍美照，只要上傳分享臉書與IG即可獲贈，如果想要其他精美禮品，獲得50、100及150個讚數，分別可以兌換潮流鞋套、行動腰包與風尚雨衣。

來到第二關，印入眼簾的是蒂芬尼藍的車款，鏡頭帶到立馬引起少女尖叫聲，這台SYM VEGA主打Fashion Power，由於結合健身運動與力量概念，因此品牌關主便跳出來要和民眾PK跳繩，30秒內彈跳數最高者獲勝，最棒的是還可以拿到免費爆米花，常常到運動球場熱舞的琳妲，大方秀出自己的二頭肌表明天天有再練，最終以30秒彈跳43下獲勝。

這次「SYM VEGA GYM」除了跨界聯名款外，新VEGA 125推出許多質感色系，營造不同主題的打卡場景，每款車皆有ABS防鎖死剎車系統及同廠輪速感知器、CBS 2.0一手通剎連動剎車等安全系統，其中的ABS車型是採用德國BOSCH全新ABS 10系統，強化性能與穩定性，讓騎乘者都能夠安全駕駛。另外一款「奶茶色」也相當吸睛，時髦大地色令人聯想到溫柔系女孩，趁著夏日與姊妹滔騎著機車兜風逛街，打造騎車也是秀時尚的一種態度。

最後一區來到SYM VEGA GYM擂台，打造許多豐富好玩的互動裝置，琳妲再度被洛基魂上身，現場歡呼不斷！只見她戴起拳擊手套重力一擊挑戰關主，越玩越起勁，雖然這關挑戰失敗難掩失望表情！不過，琳妲認為VEGA 125車款色系多元，外型美觀又輕巧，不像傳統的125型機車笨重難以施力，尤其是停好車需要立中柱的時刻，對於力氣小的女孩來說較不方便；此外，走一趟西門町的SYM VEGA GYM可免費試乘，拍照打卡完成活動任務還能拿系列好禮，遊戲過程讓琳妲不斷狂讚，「太好玩、太好拍！」甚至考慮帶一台新車回家代步呢！

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VEGA125, SYM, 機車

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