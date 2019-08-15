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《鬼怪》播畢3年還有聯絡！金高銀私約孔劉、李棟旭、劉寅娜

記者吳睿慈／綜合報導

南韓經典戲劇《鬼怪》在2016年開播後造成熱潮，不僅吸引世界各地粉絲追劇，也一掃隔年電視獎項，被許多觀眾奉為神劇。4位主演金高銀、孔劉、李棟旭、劉寅娜3年來雖少貼出聚會合照，但金高銀15日出演節目《happy together4》坦言，4人私下都還是有聯絡，令劇迷激動不已。

《鬼怪》播畢3年有聯絡！　金高銀私約孔劉、李棟旭、劉寅娜。（圖／翻攝自《鬼怪》劇照、KBS）

▲金高銀為了宣傳電影出演節目。（圖／翻攝自KBS）

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《鬼怪》播畢後，4位主演各自忙著其他作品拍攝，一晃眼過了3年，金高銀15日為宣傳電影出演談話性節目《happy together4》，被問到演員的近況，她透露，「《鬼怪》雖然已經演完3年了，但直到現在都會和孔劉、李棟旭、劉寅娜私下見面親近地相處著。」

《鬼怪》播畢3年有聯絡！　金高銀私約孔劉、李棟旭、劉寅娜。（圖／翻攝自《鬼怪》劇照、KBS）

▲《鬼怪》演員至今都有保持聯絡，不時會相約見面。（圖／翻攝自KBS）

回想起當年拍攝的現場，金高銀爆料：「在拍《鬼怪》的時候，只要有鏡頭在拍，演員們就會假裝更親近的樣子。」她隨後在節目上演出「裝熟」的情況，逗得幾位主持人哈哈大笑。《鬼怪》雖播畢3年，演員間依舊有聯絡，也讓劇迷敲碗表示「期待拍《鬼怪2》」、「合照來幾張」。該節目完整內容15日晚間11點（台灣時間10點）在韓播岀。

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