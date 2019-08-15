ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

宋芸樺宣布加入真人秀競賽！壓力爆大「上吐下瀉送急診」

▲▼宋芸樺出席永慶慈善基金會《人間公益影展》-宋芸樺。（圖／記者黃克翔攝）

▲宋芸樺出席永慶慈善基金會「人間公益影展」。（圖／記者黃克翔攝）

記者林映妤／台北報導

宋芸樺近期忙完《灼人秘密》宣傳，積極投入大陸真人秀，獻出真人秀初體驗，雖然還未能透露節目內容，但她坦言身為選手之一壓力爆大，若沒被淘汰順利晉級就能繼續錄，更玩笑說：「比賽非常刺激，很多內幕可以分享！」事實上她近期才因腸胃炎上吐下瀉，昨天掛急診，已經2天沒吃飯因而爆瘦。

宋芸樺透露，爸爸昨在診間大唸她一頓，「說我每次在外面工作都不好好照顧自己。」她今（15日）出席永慶慈善基金會「人間公益影展」開幕記者會並擔任影展大使，大讚影展準備的電影兼具社會關懷、長者議題等相當用心，事實上她也自認在工作與家庭之間難拿捏相處時間，深感父母年紀越來越大，幸好她每天至少都會和家人講電話、視訊，不希望因為工作而錯過家人大小事。

請繼續往下閱讀...

▲▼宋芸樺出席永慶慈善基金會《人間公益影展》-宋芸樺。（圖／記者黃克翔攝）

▲宋芸樺最近因腸胃炎掛急診，被老爸唸了一頓。（圖／記者黃克翔攝）

其實2年前宋芸樺媽媽才因穿高跟鞋滑倒導致手臂骨折，「我竟然過了3天才知道，結果大發飆，我很擔心因為工作錯過很多家裡的事，要他們不管發生什麼事一定要馬上告訴我，不要因為擔心耽誤到我的工作都不說，家人之間溝通非常重要。」

至於空窗2年，宋芸樺笑說爸爸會擔心，「一直說要找個好人家，他的朋友的兒子之類有開玩笑組『女婿團』，都會叫他岳父，但其實我們根本沒有見過面啦！目前就慢慢看、慢慢找，想和同事組團去聽說非常靈驗的東京大神宮拜拜。

▲▼宋芸樺出席永慶慈善基金會《人間公益影展》-宋芸樺,趙怡。（圖／記者黃克翔攝）

▲宋芸樺相當期待人間公益影展播放片單。（圖／記者黃克翔攝）

推薦閱讀

影／新版小婦人《她們》首預告！台詞引爆女力「觀眾看哭了」

影／新版小婦人《她們》首預告！台詞引爆女力「觀眾看哭了」

安潔莉娜裘莉《永恆族》形象照曝光！金色盔甲美翻「風格超華麗」

安潔莉娜裘莉《永恆族》形象照曝光！金色盔甲美翻「風格超華麗」

橫跨漫威、DC的男人！《水行俠》、《驚奇隊長》男星加入《噤界2》

橫跨漫威、DC的男人！《水行俠》、《驚奇隊長》男星加入《噤界2》

雷神索爾4《Thor：Love and Thunder》劇本完成！明年初確定開拍

雷神索爾4《Thor：Love and Thunder》劇本完成！明年初確定開拍

衰搶匪VS.肖查某！《深夜加油站遇見抓狂衰事》離奇神展開

衰搶匪VS.肖查某！《深夜加油站遇見抓狂衰事》離奇神展開

《玩命關頭：特別行動》全台3.32億！台、美蟬聯雙周票房冠軍

《玩命關頭：特別行動》全台3.32億！台、美蟬聯雙周票房冠軍

獨家／藤井樹《我們不結婚，好嗎》翻拍電影！男女主角曝光「曾入圍金馬」

獨家／藤井樹《我們不結婚，好嗎》翻拍電影！男女主角曝光「曾入圍金馬」

影／《返校》正式預告中元節發布！揭密師生戀、鬼差驚悚現身

影／《返校》正式預告中元節發布！揭密師生戀、鬼差驚悚現身

《黑袍糾察隊》好評激推！破紀錄成為亞馬遜「評價、點擊最高」影集

《黑袍糾察隊》好評激推！破紀錄成為亞馬遜「評價、點擊最高」影集

昆汀打破沉默！首回應「侮辱李小龍爭議」：他就是個傲慢的人

昆汀打破沉默！首回應「侮辱李小龍爭議」：他就是個傲慢的人

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

名嘴爆「韓國瑜酒國旅遊地圖」！　揭密「小姐開衩到大腿」：他鬼混17年

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

梁靜茹驚傳離婚！　老公Tony遭爆「有外遇」回應了

「伊梓帆」梓梓家中下廚穿這樣！　「黑bra側挖4洞」網一看暴動：鼻血噴了

郭雪芙「滾床劉以豪」3年男友慘戴綠帽…PTT罵翻！　《朋友》導演「戳破盲點」網閉嘴了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

宋芸樺

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「技巧性置入」《炮仔聲》八點檔女星當免錢代言人　陳子玄砸20萬賣飾品
  2. 李詠嫻神級「球形翹臀」　像用圓規畫的…老公激動甜喊：屁股搖起來！
  3. 昆凌罕見曬出「沐浴照」！　超辣身材大曝光…網笑：杰倫還有30秒到達戰場
  4. 邕聖祐「三段告白」羞到耳根紅！金香起一笑他受不了彈開
  5. 韓星第一人！《屍速》金義聖表態：為香港祈禱　IG遭灌爆
  6. 小甜甜殯儀館旁1句話「3好兄弟纏身」　半夜被吵醒：有2個影子在對話
  7. ØZI嗨唱一半「破百萬錶噴飛」！　全場嚇翻他卻笑了
  8. 抖森騙了觀眾1年！首承認《復仇者3》之前「已知洛基將回歸」
  9. 李小龍之女再爆氣！怒嗆昆汀塔倫提諾：你可以閉嘴了
  10. 「雷神弟」連恩被爆吸毒、開趴還脾氣差　麥莉忍8個月心死離婚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366