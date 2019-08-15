宋芸樺宣布加入真人秀競賽！壓力爆大「上吐下瀉送急診」

▲宋芸樺出席永慶慈善基金會「人間公益影展」。（圖／記者黃克翔攝）



記者林映妤／台北報導

宋芸樺近期忙完《灼人秘密》宣傳，積極投入大陸真人秀，獻出真人秀初體驗，雖然還未能透露節目內容，但她坦言身為選手之一壓力爆大，若沒被淘汰順利晉級就能繼續錄，更玩笑說：「比賽非常刺激，很多內幕可以分享！」事實上她近期才因腸胃炎上吐下瀉，昨天掛急診，已經2天沒吃飯因而爆瘦。

宋芸樺透露，爸爸昨在診間大唸她一頓，「說我每次在外面工作都不好好照顧自己。」她今（15日）出席永慶慈善基金會「人間公益影展」開幕記者會並擔任影展大使，大讚影展準備的電影兼具社會關懷、長者議題等相當用心，事實上她也自認在工作與家庭之間難拿捏相處時間，深感父母年紀越來越大，幸好她每天至少都會和家人講電話、視訊，不希望因為工作而錯過家人大小事。

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▲宋芸樺最近因腸胃炎掛急診，被老爸唸了一頓。（圖／記者黃克翔攝）

其實2年前宋芸樺媽媽才因穿高跟鞋滑倒導致手臂骨折，「我竟然過了3天才知道，結果大發飆，我很擔心因為工作錯過很多家裡的事，要他們不管發生什麼事一定要馬上告訴我，不要因為擔心耽誤到我的工作都不說，家人之間溝通非常重要。」

至於空窗2年，宋芸樺笑說爸爸會擔心，「一直說要找個好人家，他的朋友的兒子之類有開玩笑組『女婿團』，都會叫他岳父，但其實我們根本沒有見過面啦！目前就慢慢看、慢慢找，想和同事組團去聽說非常靈驗的東京大神宮拜拜。

▲宋芸樺相當期待人間公益影展播放片單。（圖／記者黃克翔攝）