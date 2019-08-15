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昆凌罕見曬出「沐浴照」！　超辣身材大曝光…網笑：杰倫還有30秒到達戰場

記者鄭又菡／綜合報導

昆凌和周杰倫2014年結婚後，育有一對寶貝兒女小周周（Hathaway）及Romeo，一家四口幸福美滿。才剛在泰國曼谷迎接26歲生日的她，罕見的在Instagram上秀出超辣比基尼照，引起網友笑稱：「杰倫還有30秒到達戰場！」

很少解放好身材的昆凌15日在Instagram上曬出比基尼照，並透露照片是在2014年，還沒生小孩前的最後一個生日，「The last birthday before I had my kiddos.（在我生孩子前的最後一個生日）。」還開玩笑表示自己總是在有水的地方過生日，「M I always celebrating my birthday near water？（我好像老是在有水的地方過生日）。」照片中可看見她戴著墨鏡，躺在面向大海的浴缸當中，身穿黑色比基尼，身材相當火辣，長腿若隱若現，在產前及產後的身材都維持非常好。

▲昆凌。（圖／翻攝自昆凌IG）

▲昆凌產前、產後身材都維持得相當窈窕。（圖／翻攝自昆凌IG）

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▲昆凌。（圖／翻攝自昆凌IG）

▲昆凌罕見在IG上曬出比基尼的照片。（圖／翻攝自昆凌IG）

照片一PO出，老公周杰倫迅速點讚，引起網友間熱烈討論，笑稱：「杰倫還有30秒到達戰場」、「小公舉（小公主）吃醋了」、「小公舉（小公主）靜靜不說話，生氣氣了！」還有網友表示：「太辣了」、「真的超美」、「生孩子前跟生孩子後，根本分不出來呀！」

▲昆凌。（圖／翻攝自昆凌IG）

▲昆凌。（圖／翻攝自昆凌IG）

▲昆凌日前與老公周杰倫及親朋好友，到泰國曼谷慶祝26歲生日。（圖／翻攝自昆凌IG）

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