昆凌罕見曬出「沐浴照」！　超辣身材大曝光…網笑：杰倫還有30秒到達戰場

記者鄭又菡/綜合報導

昆凌和周杰倫2014年結婚後,育有一對寶貝兒女小周周(Hathaway)及Romeo,一家四口幸福美滿。才剛在泰國曼谷迎接26歲生日的她,罕見的在Instagram上秀出超辣比基尼照,引起網友笑稱:「杰倫還有30秒到達戰場!」

很少解放好身材的昆凌15日在Instagram上曬出比基尼照,並透露照片是在2014年,還沒生小孩前的最後一個生日,「The last birthday before I had my kiddos.(在我生孩子前的最後一個生日)。」還開玩笑表示自己總是在有水的地方過生日,「M I always celebrating my birthday near water?(我好像老是在有水的地方過生日)。」照片中可看見她戴著墨鏡,躺在面向大海的浴缸當中,身穿黑色比基尼,身材相當火辣,長腿若隱若現,在產前及產後的身材都維持非常好。

▲昆凌產前、產後身材都維持得相當窈窕。(圖/翻攝自昆凌IG)

▲昆凌罕見在IG上曬出比基尼的照片。(圖/翻攝自昆凌IG)

照片一PO出,老公周杰倫迅速點讚,引起網友間熱烈討論,笑稱:「杰倫還有30秒到達戰場」、「小公舉(小公主)吃醋了」、「小公舉(小公主)靜靜不說話,生氣氣了!」還有網友表示:「太辣了」、「真的超美」、「生孩子前跟生孩子後,根本分不出來呀!」

▲昆凌日前與老公周杰倫及親朋好友,到泰國曼谷慶祝26歲生日。(圖/翻攝自昆凌IG)