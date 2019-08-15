江常輝剃鬍子沒安全感　對喜翔、李國毅發飆：演完只想下跪

記者李欣容／台北報導

江常輝在《靈異街11號》飾演個案之一的兒子，父親過世後被哥哥交代處理後事，但卻成天花天酒地，特別的是他這次在劇中剃鬍子、穿西裝，光是沒鬍子這件事就讓他很沒安全感。劇中他要對喜翔、李國毅大吼大叫，每次拍完都讓他想下跪。

▲江常輝剃掉鬍子沒安全感。（圖／LINE TV提供）

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江常輝在第四單元中飾演關鍵一角，造型和以往大不相同，包含剃鬍子、梳油頭、穿西裝，這些造型上身，他馬上就變得流裡流氣，光是沒有鬍子，就讓江常輝很沒安全感，笑說：「我本人是很內向客氣的，這角色跟我很不一樣，當我一身裝備後，就很想叫別人讓路！」

▲江常輝飾演敗家子 。（圖／LINE TV提供）

劇中和江常輝最常對戲的就是李國毅與喜翔，但江常輝總是要對他們很無理，大呼小叫，讓他私下喊：「每次演完，都只想下跪，對他們實在太不禮貌了。」

《靈異街11號》除了男女主角李國毅、簡嫚書，還看到許多演員新秀，「植劇場」出道也同時是好朋友的江常輝、孫可芳、林意箴三人都在不同單元演出，分別飾演敗家子、精神分裂雙胞胎、女鬼展現精湛演技，表現亮眼。

▲江常輝想挑戰雙胞胎角色。（圖／LINE TV提供）

被問及最想挑戰哪個角色？江常輝笑說：「我已經演過兩三次屍體了，每次都被導演念『眼睛可以不要動了嗎？』閉眼不動對我來說挑戰太大了，能取用的素材大概只有0.5秒吧。我比較想要挑戰雙胞胎，因為要做兩份功課，我最喜歡做功課了，會很過癮。」