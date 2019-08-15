氣單親媽「連一小時都沒有」　《在不瘋狂》婷婷吐心聲淚崩

記者許逸群／台北報導

「在不瘋狂就等死」成員唐婷婷出身單親家庭，與姊姊從小由媽媽獨力撫養長大，團長游否希日前為她設計父親節專題，讓她透過鏡頭說出對媽媽的心裡話。孰料，這一段話，媽媽都透過工作人員的手機聽在耳裡，媽媽突如其來的溫馨喊話也讓唐婷婷忍不住大淚崩。

▲唐婷婷起先錄製父親節專題覺得相當無感。（圖／翻攝YouTube）

「其實我錄影這段有點無助，畢竟我沒有這樣的（父親節）經驗。」唐婷婷表示，小時候都住在阿嬤家，一周頂多見到媽媽一次，「我其實有點生氣，我覺得為什麼妳連一小時陪我的時間都沒有嗎？在每次離開的時候 ，見到那個背影其實心裡很難過，會躲在棉被裡面哭。為什麼每一次的見面都代表一次的離別，妳真的有忙到這個地步嗎？」

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▲唐婷婷坦言以前不瞭解媽媽甚至感到生氣。（圖／翻攝YouTube）

直到逐漸長大後，唐婷婷才明白媽媽的辛勞，媽媽當年獨自騎車去醫院生產，還得一肩扛下養家的壓力，「親眼目睹過她沒有任何防護措施，戴著工地帽就爬鷹架，她是一個很偉大的母親、很偉大的人。」她也感謝媽媽曾對她們姊妹說，「『對不起，我沒有給妳們一個爸爸，我很努力地給妳們兩倍的愛』，我應該是依靠這句成長下去。」

▲唐婷婷透過鏡頭感謝媽媽的教養。（圖／翻攝YouTube）

唐婷婷感性地說，因媽媽的教養，讓她的人生中沒有覺得跟別人不同，也沒有任何缺憾，更因此學會了獨立與堅強，「她或許不是一個完美的媽媽，但我一輩子會很愛她、照顧她，媽我愛妳。」此時，工作人員的電話那頭傳來「寶貝我也愛妳」，聽到媽媽的聲音，也讓對著鏡頭數度哽咽的唐婷婷再也堅持不住，瞬間淚崩。

▲▼唐婷婷聽到媽媽的聲音瞬間淚崩。（圖／翻攝YouTube）

唐婷婷透露，以前在學校做完父親節卡片都只能丟垃圾桶，「因為我根本用不到，也不知道可以送給誰。」長大後，她才明白媽媽對這個家的付出，就連她闖蕩YouTuber，媽媽也擔心她辛苦以及不捨她被酸民責罵，一度希望她離開這行，直到她的表現漸漸被看到，媽媽也為她感到光榮。

▲▼唐婷婷在掛掉電話後依舊止不住眼淚。（圖／翻攝YouTube）