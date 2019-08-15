女閨蜜「嗲聲狂讚男友1句話」！　23歲甜美正宮驚覺被綠了…超婊結局曝

記者田暐瑋／綜合報導

除了前女友是所有女人的大敵外，乾妹妹和紅粉知己更是超礙眼。23歲正妹樂樂外型俏麗、個性活潑，感情卻被男友的綠茶婊好友A女「衝康」，兩個女孩透過男方介紹認識，A女和男友又以哥兒們相稱，但A女不只會用手有意無意觸碰男方下體，還曖昧跟她稱讚：「他那邊很大～」讓她超級傻眼。

樂樂透露，前一任男友有一個紅粉知己A女，認識多年彼此以哥兒們相稱，加上A女個性大剌剌，她也不疑有他，直到有一天3人一起躺在操場上，A女卻直接用手觸碰到男友的下半身，兩人不只沒尷尬，還嘻嘻哈哈有說有笑，她則是被晾在一旁。

▲紅粉知己摸男友下半身。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



請繼續往下閱讀...

也因為透過男友介紹，樂樂和A女也有滿多接觸，男方有事時，就會要樂樂去找A女打發時間，某次她到了A女家，聊天聊一聊，對方突然說：「你不覺得他那邊很大嗎？」她瞬間愣住，反問：「你為什麼知道？」A女則解釋：「因為平常穿褲子都比較貼吧，然後就比較凸。」當時她也傻傻相信。

之後又有一次，大學同學們相約要騎車出去玩，但A女卻告訴男友：「如果要這個局的話，我不希望樂樂在場。」也因為這句話，讓樂樂心裡的警報聲大響，開始蒐集一些證據，男友抱怨感情問題時，A女還火上加油說：「幹嘛不分一分。」確認A女對男友有意思，因此鬧得很不愉快。

▲樂樂。（圖／翻攝自樂樂IG）



雖然有A女搞破壞，但樂樂認為分手並不是因為第三者，而是自己事業心比較重，男友懷疑她偷吃，常常找架吵，久而久之就情淡分手。精神科鄧惠文表示，其實也有可能是A女趁她不注意時見縫插針，才會讓男友對她越來越疏遠，也埋下分手種子。