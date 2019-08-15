ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女閨蜜「嗲聲狂讚男友1句話」！　23歲甜美正宮驚覺被綠了…超婊結局曝

記者田暐瑋／綜合報導

除了前女友是所有女人的大敵外，乾妹妹和紅粉知己更是超礙眼。23歲正妹樂樂外型俏麗、個性活潑，感情卻被男友的綠茶婊好友A女「衝康」，兩個女孩透過男方介紹認識，A女和男友又以哥兒們相稱，但A女不只會用手有意無意觸碰男方下體，還曖昧跟她稱讚：「他那邊很大～」讓她超級傻眼。

樂樂透露，前一任男友有一個紅粉知己A女，認識多年彼此以哥兒們相稱，加上A女個性大剌剌，她也不疑有他，直到有一天3人一起躺在操場上，A女卻直接用手觸碰到男友的下半身，兩人不只沒尷尬，還嘻嘻哈哈有說有笑，她則是被晾在一旁。

▲紅粉知己摸男友下半身。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲紅粉知己摸男友下半身。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

請繼續往下閱讀...

也因為透過男友介紹，樂樂和A女也有滿多接觸，男方有事時，就會要樂樂去找A女打發時間，某次她到了A女家，聊天聊一聊，對方突然說：「你不覺得他那邊很大嗎？」她瞬間愣住，反問：「你為什麼知道？」A女則解釋：「因為平常穿褲子都比較貼吧，然後就比較凸。」當時她也傻傻相信。

之後又有一次，大學同學們相約要騎車出去玩，但A女卻告訴男友：「如果要這個局的話，我不希望樂樂在場。」也因為這句話，讓樂樂心裡的警報聲大響，開始蒐集一些證據，男友抱怨感情問題時，A女還火上加油說：「幹嘛不分一分。」確認A女對男友有意思，因此鬧得很不愉快。

▲樂樂。（圖／翻攝自樂樂IG）

▲樂樂。（圖／翻攝自樂樂IG）

雖然有A女搞破壞，但樂樂認為分手並不是因為第三者，而是自己事業心比較重，男友懷疑她偷吃，常常找架吵，久而久之就情淡分手。精神科鄧惠文表示，其實也有可能是A女趁她不注意時見縫插針，才會讓男友對她越來越疏遠，也埋下分手種子。

推薦閱讀

快訊／丁小芹38歲弟弟暴斃亡！　「身體冒屍斑」…曾持刀恐嚇母姊

快訊／丁小芹38歲弟弟暴斃亡！　「身體冒屍斑」…曾持刀恐嚇母姊

小煜夜戰白肌長髮妹「回家過夜」！　撞臉舊愛張景嵐…半年秒交新歡

小煜夜戰白肌長髮妹「回家過夜」！　撞臉舊愛張景嵐…半年秒交新歡

逛西門町衣服被扯掉！　潔哥「小草莓走光」全身只剩內衣褲…路人下秒動作暖哭

逛西門町衣服被扯掉！　潔哥「小草莓走光」全身只剩內衣褲…路人下秒動作暖哭

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

吃米其林「掉出腥味衛生紙」！上面沾神秘液體　女星離開被叫住：丟臉爆

吃米其林「掉出腥味衛生紙」！上面沾神秘液體　女星離開被叫住：丟臉爆

CPR安妮原型是15歲少女屍！　溺死卻「面帶微笑」…恐怖傳說藏139年

CPR安妮原型是15歲少女屍！　溺死卻「面帶微笑」…恐怖傳說藏139年

名嘴爆「韓國瑜酒國旅遊地圖」！　揭密「小姐開衩到大腿」：他鬼混17年

名嘴爆「韓國瑜酒國旅遊地圖」！　揭密「小姐開衩到大腿」：他鬼混17年

大眼妹被逼激戰鬼父！　驚曝「她是親生兒子」又愛上姑丈當小三…爸崩潰狂吐

大眼妹被逼激戰鬼父！　驚曝「她是親生兒子」又愛上姑丈當小三…爸崩潰狂吐

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

名嘴爆「韓國瑜酒國旅遊地圖」！　揭密「小姐開衩到大腿」：他鬼混17年

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

「伊梓帆」梓梓家中下廚穿這樣！　「黑bra側挖4洞」網一看暴動：鼻血噴了

郭雪芙「滾床劉以豪」3年男友慘戴綠帽…PTT罵翻！　《朋友》導演「戳破盲點」網閉嘴了

CPR安妮原型是15歲少女屍！　溺死卻「面帶微笑」…恐怖傳說藏139年

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

樂樂

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 宋芸樺宣布加入真人秀競賽！壓力爆大「上吐下瀉送急診」
  2. 梁靜茹驚傳離婚！　老公Tony遭爆「有外遇」回應了
  3. 江常輝剃鬍子沒安全感　對喜翔、李國毅發飆：演完只想下跪
  4. 茵芙「絕美婚紗」曝光！　深山拍攝刮大風：差點變瘋子
  5. 女閨蜜「嗲聲狂讚男友1句話」！　23歲甜美正宮驚覺被綠了…超婊結局曝
  6. 氣單親媽「連一小時都沒有」　《在不瘋狂》婷婷吐心聲淚崩
  7. 獨／Lulu酬勞被抽3次！　「合約1年內到期」　找新東家黃子佼這樣說
  8. 獨／Lulu認掰了前東家！ 打臉9月走人：還有1年才到期
  9. 咘咘4歲了！帶著BO妞一起戒奶瓶　「賈靜雯和修杰楷感動泛淚」
  10. ØZI合體小春饒炸粉絲聽跪了！　爆嗆樂壇「一堆小丑爆紅」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366