獨／Lulu認掰了前東家！ 打臉9月走人：還有1年才到期

記者蕭雅玲／台北報導

Lulu（黃路梓茵）從《大學生了沒》節目因表現脫穎而出，近幾年跟在綜藝大哥、大姊身旁主持，成為新生代的小天后，因受限於三方合約，酬勞得被抽三成，被爆她將在9月約滿，將會離開捧紅她的經紀人詹仁雄，未來去向也令人好奇。消息傳出，詹仁雄也說「合約是明年到期」 ，直接打臉報導並非報導今年九月。

▲Lulu傳合約期滿將結束與詹仁雄的合作關係。（圖／記者李毓康攝）

Lulu在2011年參加《大學生了沒》開始便簽給詹仁雄，如今約滿傳出不再續約，詹仁雄表示：「我跟Lulu 有份合約叫默契，不用續！」當年他一手捧紅Lulu，如今卻可能結束合作關係，詹仁雄也說：「她任何決定都祝福啊，我栽培出的人都要簽，只是（自己）也沒那本事呀，但看到自己眼光準就是種成就！」

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Lulu在「好看娛樂」經紀人王貞妮也說：「與Lulu合約都有保密條款，任何一方包含細節、抽成都不方便在媒體中講，尤其在合約還沒到之前就這樣寫，尤其該報導抽成都有諸多錯誤，但礙於合約不該公開討論細節，所以不便做回應。」

▲詹仁雄當年一手捧紅Lulu，如今卻傳出兩人合作關係將結束。（圖／記者屠惠剛攝）

她也說Lulu自2013年加入「好看娛樂」大家庭，「不管合約是今年、明年或是多久，公司一直都與她是最密切聯絡，包含未來規劃、做唱片、或是節目，『好看』一直不斷讓她有節目，相信也是經營她最多資源的一方。」被問到未來Lulu若選擇結束與「好看娛樂」的關係，是否會影響她節目主持工作，經紀人也說：「一直以來『好看』經紀與節目是分開，經紀方面會盡力幫藝人爭取工作與機會，但節目來說有沒有合約不是第一考量，而是會選擇對節目最有有幫助的人！」

▲Lulu與吳宗憲、陳漢典一起主持《綜藝大熱門》。（圖／記者屠惠剛攝）

據不具名人士透露，「Lulu傳出約滿不再續約早已有跡象，之前傳出她獨挑大樑接了節目，但製作單位卻對她冷處理，讓她覺得心裡很不是滋味，當時身邊友人都為她抱屈，但她還是很敬業的把工作完成。」據了解，Lulu當時接的工作，就是現在經紀公司所製作的，才會讓她在約滿想走人的念頭。