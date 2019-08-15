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咘咘4歲了！帶著BO妞一起戒奶瓶　「賈靜雯和修杰楷感動泛淚」

記者張筱涵／綜合報導

咘咘14日迎來4歲生日，一家人除了在外工作的修杰楷外特別聚在一起慶祝，賈靜雯看著照片回想每一段幸福回憶看著小姐姐還能帶領BO妞一起把奶瓶丟掉感動到差點流下淚水。

▲咘咘4歲了！（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

▲咘咘4歲了！（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

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賈靜雯15日上傳了多張咘咘生日會的照片，可以看見她和3個女兒緊緊依靠彼此對著鏡頭露出幸福笑容，看著這些照片回想起和寶貝們度過的每一時光和紀念，她也分享了最近一次特別感動的事情：「講好的戒奶計畫已成功進行～棒棒的她帶領著妹妹一起把奶瓶丟掉！」

▲咘咘4歲了！（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

▲賈靜雯和3個寶貝女兒甜蜜合照。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

咘咘和BO妞愛喝奶的程度非常驚人，原本一直沒有成功戒奶終於在最近成功，維持了5日之久讓賈靜雯和修杰楷都感動到快哭了，不只是因為孩子的成長，還默默歡呼：「以後出門不用準備奶瓶了！！耶～～」可惜的是修杰楷在外工作沒能一起見證，但透過視訊電話大大稱讚了寶貝女兒。

▲咘咘4歲了！（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

▲咘咘4歲了！（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

▲咘咘帶領BO妞一起戒掉奶瓶。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

賈靜雯最後也感動告白咘咘：「咘咘～～四歲快樂！！妳是棒棒小姐姐，妳更是被大家祝福的孩子，未來的妳依然要健康平安與知足！我們愛妳寶貝…」最後以HASHTAG分別寫下「家有三妞好幸福」、「咘咘波妞與姐姐」、「戒奶蛋糕好可愛」、「幸福」。

▲咘咘4歲了！（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

▲咘咘4歲了！（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

▲賈靜雯訂製了戒奶蛋糕。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

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賈靜雯, 修杰楷, 咘咘, BO妞, 梧桐妹

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