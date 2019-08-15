徐康俊得知殺父兇手崩潰！《Watcher》收視超越《Voice》史上第三高

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《WATCHER》由韓石圭、徐康俊主演，調查檢警暗黑內幕期間，徐康俊父親卻被凌虐致死，最新第12集犯人終於露出真面目，以為終於將兇手繩之以法，卻在最後一幕有驚人發展，當集收視衝破6，突破《Voice》、《火星生活》等夯劇，成為OCN電視台歷代第三高！

▲《Watcher》收視超越《Voice》史上第三高。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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＝＝＝以下有雷＝＝＝

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由韓石圭、徐康俊、金賢珠等人組成的反貪污搜查小組，一直在追著「帳簿」的下落，因為裡面記載著檢警人員的不法勾當，也藉此想引出那位老是剪去他人大拇指，以凌虐方式拷問對手的警察犯人！

第11集徐康俊已故父親在死前將帳簿偷藏在他的鞋底，他才打開記憶卡內容看了幾眼，就遭一名黑衣人闖入家中，搶走帳簿不說，還將他在吊在門上差點勒斃！他藉著已經看到的內容，和金賢珠飾演的韓太珠律師合力釣出檢察官、警察高層上鉤，讓曾剪去她大拇指的犯人終於現身！

▲金賢珠飾演的韓太珠律師引出犯人，與之扭打。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

第12集，金賢珠將暱稱「烏龜」的犯人引來辦公室，雙方發生扭打，律師暗藏小刀刺向兇手胸口以及腳掌，讓對方身負重傷，就在她遭攻擊的千鈞一髮之際，韓石圭提槍救援，朝犯人開了一槍，但還是被逃走，律師拿著槍追出去，終於揭露犯人「真實身分」！

▲徐康俊得知殺父兇手真實身分。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

原來犯人就是重案組裡的警員，他不但是殺死檢察長的兇手、搶走帳簿的人，同時也是殺死徐康俊父親的元兇！徐康俊趕到現場悲憤不已，用盡力氣想徒手勒斃對方，最終在勸阻下放過已經昏迷的兇手。劇情看似迎向大結局，但最後一幕，律師的前夫竟然無預警登場，戲劇發展再度埋下伏筆。

▲律師前夫突然登場掀起劇情高潮。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

高潮迭起的燒腦劇情，讓《WATCHER》第12集創下6.094%收視紀錄，超越《火星生活》、《Player》、《Voice3》與《Voice》，成為OCN電視台製作戲劇中收視第三高，緊追《隧道》的6.490%。播出後，「 WATCHER犯人」、「 WATCHER有幾集」、「 WATCHER」等相關關鍵字全登上熱搜。《WATCHER揭密者》每週日一由愛奇藝台灣站獨家播出。