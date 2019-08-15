元祖女團隔14年合體！逼出20年好友宋慧喬現身⋯韓網嚇壞：神奇

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天后李孝利1998年以「一代女團」Fin.K.L.隊長身份出道，團體雖在2002年宣布單飛，但並未正式解散，睽違14年，她們在節目《Camping club》重聚，激起許多觀眾美好的回憶，就連宋慧喬都浮出水面留言現身，令韓網震驚直呼「好神奇」、「宋慧喬居然留言」。

▲李孝利、李真合體，宋慧喬竟然現身留言了。（圖／翻攝自李真IG）



Fin.K.L.相隔14年在《Camping club》重聚，不只少女時代曾為了她們發文，希望自己可以擁有Fin.K.L.間深厚的情誼。宋慧喬也罕見地在14日於李真的IG下方留言「真好」，她近來因離婚風波，鮮少主動曝光行蹤，就連IG更新都停在6月5日，突然現身於Fin.K.L.李真的IG留言，引起許多人關心，有人直呼「對吼，她跟李真很熟」、「女生的友情好神奇」。

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▲宋慧喬與Fin.K.L.成員玉珠鉉、李真認識超過20年。（圖／翻攝自IG）



事實上，宋慧喬與Fin.K.L.成員玉珠鉉、李真擁有20年友誼，她們高一認識至今，當年宋慧喬結婚，李真特地從美國飛回韓參加儀式，她也曾在IG公開3人合照，感性告白「愛你們」。她14日出現在李真IG留言，也有網友祝賀她「希望喬妹快點找到自己的幸福」。