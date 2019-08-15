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吳克群甜笑放閃讚陳語安❤　媽媽生病時「她都陪在醫院」

記者關韶文／台北報導

歌手吳克群加盟何樂音樂，重拾3年前在記者會丟下的麥克風，這次重新拿起麥克風，簡單一個人出席記者會，對媒體訴說心中的真心話，「我也在想為什麼要，面對每一個對談的人，我永遠沒有辦法碰觸到他內心的深處，站在自己的低谷，才能看見世界和對方。」事後受訪時，吳克群也大方認愛女友陳語安！

▲吳克群新女友起底陳語安。（圖／吳克群、陳語安臉書）

▲吳克群感謝陳語安陪伴。（圖／吳克群、陳語安臉書）

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吳克群母親2018年1月因肺癌病逝，當時家人全都陪伴在側，和媽媽度過最後的時光。當時，吳克群在臉書發文難過的說，「感覺一切好不真實......彷彿一切沒發生過......也許真的沒發生過......」同時PO出空房間的照片思念母親。

▲▼吳克群加盟何樂音樂記者會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼吳克群加盟何樂音樂記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼吳克群加盟何樂音樂記者會。（圖／記者湯興漢攝）

相隔一個月後，吳克群被媒體拍到和女友陳語安一同祭拜亡母，吳克群在談及陳語安的付出時也表示，「她在媽媽生病到臨終前，一直陪伴及照顧，非常感謝她。」小倆口對於戀情一直都非常低調，加上工作忙碌，從不在社群網站上放閃，就是不想讓戀情曝光，身邊好友也會幫忙守密。

吳克群和女友陳語安穩定交往至少一年半，被問到現在感情狀況，吳克群則甜笑表示，「現在還在一起啦！她也有去醫院照顧我媽媽。」媒體追問，媽媽是否很滿意陳語安，吳克群則說，「媽媽生病的時候，我不會去問這種事情，但你會讓不滿意的人陪你嗎？」小倆口的愛盡在不言中。

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