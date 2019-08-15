黃姵嘉挨巴掌沒在怕！　新手韓笙笙聽「再一個」緊張求助：手都在抖

記者李欣容／台北報導

黃姵嘉在青春愛情劇《遺失的1/2》中體驗各種打工生活，但其中一場被韓笙笙打巴掌的戲，她發揮金鐘視后功力，不含糊一次到位，更霸氣說，「被打當然痛，但一定要來真的。」反倒是韓笙笙，打完後緊張到直發抖。

▲黃姵嘉扮孕婦，林哲熹無奈摸肚 。（圖／FOX提供）

《遺失的1/2》常有幽默橋段，像是黃姵嘉與林哲熹剛上大學，才剛踏進校園，黃姵嘉就假扮孕婦躺在地上哭，為的就是逼劇中飾演弟弟的林哲熹交出手機，讓她可以借來打電話。雖劇情搞笑，但也見識到黃姵嘉的演技，上一秒可以演悲情孕婦，下一秒拿到手機馬上恢復正常。

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▲黃姵嘉被韓笙笙呼巴掌 。（圖／FOX提供）

除此之外，黃姵嘉在第三集中還要被韓笙笙打巴掌，問她痛不痛，她笑說：「被打當然會痛啊！但一定要來真的，要不然不像了。」

這也是韓笙笙第一次打別人巴掌，但因為剛好拍這場戲之前已經有拍過被呼巴掌的戲，所以已經了解怎麼打是最好的，不過等到正式來，她還是難掩緊張心情，一打完黃姵嘉就手發抖，還不忘去問林哲熹：「怎麼辦又要再一個，我剛剛打應該還好吧？」讓林哲熹哭笑不得，《遺失的1/2》每週五晚上10點，衛視中文台全台首播、影音串流平台FOX+同步上線。

▲黃姵嘉（中）演大學生毫無違和感。（圖／FOX提供）