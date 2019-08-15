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影／《返校》正式預告中元節發布！揭密師生戀、鬼差驚悚現身

記者林映妤／台北報導

超夯遊戲改編電影《返校》選在15日中元節發布正式預告，終於讓觀眾看到許多關鍵劇情「讀書會」、「鬼差」、「師生戀」等，還有實力派演員助陣，夏靖庭、張本渝、李冠毅、潘親御加入《返校》！

▲▼《返校》王淨、曾敬驊、張本渝、夏靖庭、李冠毅、潘親御。（圖／影一提供）

▲▼王淨、曾敬驊主演《返校》張本渝、夏靖庭、李冠毅、潘親御等人加入。（圖／影一提供）

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▲▼《返校》王淨、曾敬驊、張本渝、夏靖庭、李冠毅、潘親御。（圖／影一提供）

片中方芮欣由王淨飾演，方爸方媽分別由夏靖庭、張本瑜飾演，2位實力派演員在電影裡扮演著舉足輕重的要角，即使是一句對白都讓人印象深刻，在預告開頭，張本渝背對鏡頭向菩薩許願：「信女的祈求請菩薩指示。」就連背影都讓人毛骨悚然！

讀書會的成員也在預告中揭曉，李冠毅、潘親御繼《囧男孩》後再度合作！原本遊戲當中對讀書會同學並未多加著墨，而電影裡的兩位成員則有相當關鍵的演出，李冠毅在預告中一句：「事情到底為什麼會變成這個樣子啊？不就只是看幾本書而已嗎？」更透露出電影版懸疑緊張的驚悚氛圍。

▲▼《返校》王淨、曾敬驊、張本渝、夏靖庭、李冠毅、潘親御。（圖／影一提供）

▲▼《返校》夏靖庭、張本渝演技令人發毛。（圖／影一提供）

▲▼《返校》王淨、曾敬驊、張本渝、夏靖庭、李冠毅、潘親御。（圖／影一提供）

至於方芮欣與老師張明暉禁忌的師生戀，在正式預告中透露出對老師的愛慕，卻也讓彼此深陷泥淖。

片商透露，自《返校》預告發布後，每天都有來自四面八方各個地區的粉絲在詢問：「海外也看得到嗎？」、「可以來我們這上映嗎？」還有許多留言是英文、日文、韓文、泰文、越南文等，表達對電影《返校》的期待，電影公司表示，目前海外發行積極接洽中，屆時全世界一起《返校》是最大目標！

《返校》9月20日全台盛大上映。

▲▼《返校》王淨、曾敬驊、張本渝、夏靖庭、李冠毅、潘親御。（圖／影一提供）

▲▼《返校》師生戀、鬼魅畫面都出爐。（圖／影一提供）

▲▼《返校》王淨、曾敬驊、張本渝、夏靖庭、李冠毅、潘親御。（圖／影一提供）

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返校, 王淨, 赤燭, 徐漢光, 曾敬驊, 張本渝, 夏靖庭, 李冠毅, 潘親御

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