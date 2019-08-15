劉以豪拍《朋友》榮登挨打冠軍　首吐心裡話「最想賞她巴掌」

記者李欣容／台北報導

劉以豪、郭雪芙主演電視劇《我們不能是朋友》討論度節節高升，劉以豪先後被下屬、前任情人及情敵把巴掌，被封為該劇最常被打的苦主，如果想要反打一位，他笑說：「最想打醒的就是夏若妍飾演的前女友角色！」

▲劉以豪最想打「高子媛」巴掌 。（圖／八大提供）

劉以豪解釋，因為劇中褚克恒和高子媛感情已變調，但女方仍執迷不誤，每次遇到都是在吵架，沒辦法好聚好散，讓劉以豪大呼恐怖：「天啊！那是什麼纏身？也太可怕了，就好像不管走到哪裡，只要開一扇門，她就會在你面前的感覺。」

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▲夏若姸飾演「高子媛」 。（圖／八大提供）

劉以豪認為當感情走到盡頭時，給彼此一些空間和距離也許會有改變的機會，若是死纏爛打，只有可怕兩字形容，如果要與舊情人共事相處，他的觀點是：「分手若要分得乾淨，還是一陣子不要見面比較好。」

郭雪芙被問如果她是高子媛，會不會挽回舊情人？她認真回：「要看他有沒有喜歡上別人啊！如果有，我就會讓他去。」如果只是感情變淡，會想辦法找回以前的感覺，即便是不愉快的分手，她也能跟對方一起工作，只是不可能再當朋友。

▲劉以豪覺得夏若姸的角色根本是恐怖情人。（圖／八大提供）

另外，在本週劇情中，孫其君面對女友郭雪芙堅決分手，同時無法忽視父親卜學亮在身邊流露出的關心，讓他克制不住情緒掉下男兒淚。他在拍攝前花了很多時間準備：「黎皓一（角色名）在其他人的面前都能撐住，唯獨在爸爸面前會卸下面子和武裝。」《我們不能是朋友》每週五晚間十點在台視播出、每週日晚間八點在八大戲劇台（41頻道）播出。

▲卜學亮飾演孫其君爸爸。（圖／八大提供）