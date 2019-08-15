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熊熊超兇「突出身材」比基尼照釋出！　曝夏宇童泳衣當內衣...穿它去爬山

記者林彥君／台北報導

熊熊（卓毓彤）擁有32G的好身材令人稱羨，她大方將美的事物和粉絲分享，近期將個人品牌OLAOSO與BLUSH!聯名，設計一款3色的比基尼，笑說：「我研究過市場上內衣很多，比基尼反而少，我出道時走性感路線，身材比較『突出』，也利用一下自己。」

▲▼ 熊熊。（圖／BLUSH! x OLAOSO提供）

▲熊熊拍攝比基尼宣傳照。（圖／BLUSH! x OLAOSO提供）

熊熊說自己一直想開發比基尼領域，剛好在一次潑水節活動中認識有40年比基尼經驗的BLUSH!，雙方理念非常契合於是決定合作。熊熊拍攝了一系列的宣傳照，不論是黑色系使壞、白色純淨，還是粉色甜美的風格，好身材大方展現。

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她認為每個人都有穿比基尼的權利，她在2個月中研究亞洲人的身形，根據東方女性設計杯墊，基尼尺寸從A到32G Cup，有黑、白和粉3色，源自於OLAOSO的配色，熊熊說：「我用內衣的概念去做泳裝，讓大胸能穩穩的被包覆，小胸集中托高也能有乳溝。」

▲▼ 熊熊。（圖／BLUSH! x OLAOSO提供）

▲熊熊穿比基尼秀性感。（圖／BLUSH! x OLAOSO提供）

因為該款泳裝的近似內衣，熊熊分享夏宇童曾穿她設計的比基尼去爬山，還告訴她：「比運動內衣還好穿。」讓熊熊好有成就感，她自信地說：「每個女生衣櫃都有一件，穿斜肩上衣小露性感，因為材質易乾，去海島玩不用帶內衣，直接穿這件就可以啦！」

▲▼ 熊熊。（圖／BLUSH! x OLAOSO提供）

▲熊熊拍攝宣傳照。（圖／BLUSH! x OLAOSO提供）

一開始她只設定一款泳裝，原因在於避免消費者有選擇障礙，選擇少反而可以馬上決定喜歡的顏色，熊熊之後會推出連身泳衣，讓有小腹困擾的女性粉絲也能自信地穿上泳裝，熊熊的聯名泳裝在新加坡、馬來西亞和美國等地販售。

▲▼ 熊熊。（圖／BLUSH! x OLAOSO提供）

▲▼熊熊穿比基尼秀出好身材。（圖／BLUSH! x OLAOSO提供）

▲▼ 熊熊。（圖／BLUSH! x OLAOSO提供）
 

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