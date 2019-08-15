快訊／丁小芹38歲弟弟暴斃亡！　「身體冒屍斑」…曾持刀恐嚇母姊

記者田暐瑋／綜合報導

藝人丁小芹的弟弟驚傳暴斃，被母親發現陳屍家中。她曾和弟弟丁允晰爆發過多次衝突，丁允晰也曾持刀恐嚇家人，一度被警方送辦，14日清晨丁允晰還在喝酒，丁母早上出門上班時沒注意，回家後查看才發現兒子已經死亡，且身上還有屍斑，疑似是酗酒休克暴斃，丁小芹也回應：「我們正在驗屍。」

丁允晰38歲，14日清晨5點多在自家客廳喝酒，丁母見狀便回到房間，早上10點多以為他喝醉睡著，就先出門上班，等到晚間8點多返家，要叫兒子吃晚餐時，才發現兒子躺在床上一動也不動，警方到場發現他身體僵硬，且出現屍斑，到院前已沒有呼吸心跳，送到永和耕莘醫院急救後仍宣告不治。

永和分局解釋，丁小芹弟弟長期有憂鬱症跟癲癇的狀況，精神狀況一直不穩定，現場調查初步排除外力介入，詳細死因待相驗後才能釐清

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▲丁小芹。（圖／取自丁小芹微博）



據丁母透露，兒子最近常常言語暴力，又酗酒，加上有服藥的習慣，疑似是因為長期酗酒，才會休克暴斃。事實上，丁允晰6月才因為對丁小芹施暴，且又拿2種刀恐嚇丁母，丁小芹向警方申請保護令，丁允晰則被進行保護管束，1年來就爆發紛爭4次，屢屢鬧上新聞版面。對此，丁小芹回應：「我們現在在驗屍，情況還不明，先無法回應謝謝。」醫院方面也回應《ETtoday》，證實丁允晰的遺體14日晚間送到，目前還在醫院冰庫內。