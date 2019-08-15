哈妮妝容變了！爆乳性感拍畫報　網全看傻：認不出來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星哈妮（Hani）隸屬於團體EXID，她近來為雜誌《GRAZIA》拍攝9月畫報，照片在8日搶先曝光，卻因妝容改變引起討論，以往總是以淡妝為主的她，突然畫了深邃的下眼線、鮮紅唇色，令粉絲差點認不出來。

▲▼哈妮爆乳性感拍畫報。（圖／翻攝自Grazia Korea IG）



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哈妮過去曾與雜誌《GRAZIA》合拍畫報，展現健康美一面，穿著浮淺衣、露出小蠻腰，洋溢著青春氣息。她此次再度與該雜誌合作，勇於嘗試其他造型，只有穿著黑色性感bra、秀出渾圓雙峰，攝影師近距離拍攝五官，她畫著深邃的上、下眼線，白皙皮膚變得較暗色系，唇妝也相當豔麗，成熟又有女人味的妝容，令粉絲直呼不習慣，震驚表示「長不一樣了」。

▲正花朝演員路發展，妝容也與以前不同了。（圖／翻攝自IG）



EXID經紀公司Banana Culture先前突然宣布，「率智、LE與慧潾基於對現在所屬公司的信賴，已決定續約，HANI與正花和公司深談後，兩方協議將在2019年5月底終止合約，之後兩人將會依照各自的目標尋找新的公司。」HANI與正花雖離開公司，但EXID並未解散，她們強調未來團體活動將會繼續，而正花近來也在跨足戲劇圈所準備，前陣子剛釋出一系列照片。