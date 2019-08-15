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HowHow新婚6月「偷爆不能接受阿福這點」　白癡公主聽了傻眼：有沒有搞錯？

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber HowHow（陳孜昊）2月和歌手阿福（鄧福如）結婚，到現在新婚生活過了6個月，接受白癡公主訪問時偷偷爆料老婆的一些生活習慣。

▲HowHow首曝高清婚紗照，和阿福站超遠「不熟」尷尬畫面笑翻網。（圖／翻攝自臉書／How Fun 如何爽）

▲HowHow和阿福2月登記結婚。（圖／翻攝自臉書／How Fun 如何爽）

白癡公主14日更新影片是訪問路人和已經結婚或同居中的YouTuber，不只探討了情侶同居間有什麼優缺點，也能讓受訪者以過來人經驗給一些還在考慮同居的情侶。其中HowHow就是受訪者之一，婚前沒和阿福同居的關係，等於是結婚後才能慢慢了解對方生活習慣。

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HowHow就透露老婆有一個生活習慣不太能接受，才剛說完內褲2個字，白癡公主就驚呼：「內褲不能曬陽台？」他接著吐槽：「對啊，不然要曬哪裡？還有洗碗槽流理臺有餐盤或是有些東放著就跑走了，其實我會覺得很阿雜，假設中午的東西晚餐還在我覺得就……」這點讓白癡公主相當傻眼直說：「蛤有沒有搞錯？」

▲HowHow談到和阿福生活習慣的不同處。（圖／翻攝自白癡公主YouTube）

▲HowHow談到和阿福生活習慣的不同處。（圖／翻攝自白癡公主YouTube）

不過其實住在一起還是幸福的事情更多，HowHow和阿福的家事分工也做得徹底：「可以一起追劇看電影，一起吃零食然後這樣（躺著）看。」可惜的是最後一個一起被消音，無法得知他覺得最幸福的事情是什麼，在網友留言狂問之下說不定就會有公開的一天了。

▼【爆料】交往後同居不好嗎？情侶同居優缺點大揭密｜白癡公主。（影片／白癡公主YouTube，如遭刪除請見諒）

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關鍵字

HowHow, 陳孜昊, 阿福, 鄧福如, 白癡公主, 情侶同居

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