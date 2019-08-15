籃球國片《下半場》爆退出金馬！　監製發聲回應了

記者田暐瑋、洪文／台北報導

大陸官方日前宣布暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展，拋出消息震撼電影圈，許多陸港片接連撤銷報名，現在更傳出國片《下半場》也退出角逐，再度掀起討論潮。

據《自由時報》報導，有知情人士爆料以籃球為主題的國片《下半場》日前宣布退出金馬，金馬執委會也無法透露任何消息。對此，《ETtoday》記者訪問監製陳寶旭，對方鄭重否認，「這是未經查證的消息，將保留法律追訴權。」

▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）



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大陸國家電影局頒布禁令後，許多香港電影公司也跟進，寰亞電影、寰宇電影、星皓電影、英皇電影、美亞娛樂公司都透露不會參加。先前劉德華、古天樂主演的《掃毒2天地對決》、張家輝、古天樂主演的《使徒行者2》、梁家輝、任達華主演的《追龍2》、張艾嘉、趙薇配音的動畫《繼園台七號》等片都有報名本屆金馬，但也傳出已經取消報名。

除了籃球動作場面深具臨場感之外，《下半場》經過7年的劇本籌備、2年深入的田野調查，海選出來的年輕演員們更經歷長達半年的魔鬼訓練，最後加上去年2個月的酷暑拍攝期，這些辛苦的點點滴滴，終於讓觀眾從大銀幕上看到漂亮的成果。

▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）



《下半場》男主角之一范少勳在片中飾演聽障球員姜秀宇，拍攝期間他必須戴著助聽器，甚至還置入讓耳朵隔絕聲音的黏土，讓他得以感受到聽不到聲音或是被助聽器高頻刺耳聲音的影響。他自承：「因為戴上助聽器還因此引人側目，讓我完全體現了片中主角自卑上身的心境。」但也因為導演張榮吉連如此枝微末節的小眉角都不放過，才能夠讓《下半場》如此感動人心，讓觀眾哭了許多次。